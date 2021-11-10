Лучанам, які пережили Голодомор, виплатять грошову допомогу

У Луцьку виплатять одноразову матеріальну допомогу людям, які пережили Голодомор в Україні у 1932–1933 роках.Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови від 2 листопада 2023 року.До Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років, який відзначають 25 листопада, у Луцьку 18 осіб, які пережили цей страшний період, отримають одноразову матеріальну допомогу 1000 грн.Зазначається, що матеріальна допомога буде надана з коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2023 рік, за кодом функціональної класифікації видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». На ці потреби спрямують 18 тисяч грн.