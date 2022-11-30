Прогноз магнітних бур на листопад 2023: всі небезпечні дати

Працівники сонячних лабораторій ведуть постійне спостереження за Сонцем. Іноді на нашій зірці трапляються викиди енергії, які можуть досягати Землі. У такі дні на Землі можуть виникати небезпечні для здоров'я геомагнітні бурі. Наш прогноз магнітних бур на листопад 2023 підкаже всі небезпечні дати місяця і дасть поради метеозалежним.Погодний сайт Meteoagent повідомляє про те, коли очікуються магнітні бурі.На самому початку місяця 9-10 листопада буде слабка магнітна буря потужністю 4 бали.Третій тиждень листопада пройде спокійно, а ось на четвертому штормити сумарно буде 5 днів. Слабка магнітна буря очікується 21 листопада, потім після одноденної перерви буря продовжиться 23-26 листопада. Активність Сонця 23 і 24 числа досягне 4 балів, а 25 і 26 листопада - 5 балів.Остання в місяці слабка магнітна буря прогнозується 29-30 листопада.Вплив магнітних бур на здоров'я сильно залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Найчастіше негативні прояви магнітних бур відзначаються у людей, які страждають хронічними захворюваннями, жінок в період вагітності і літніх людей. Але більшість людей переживають бурі непомітно для здоров'я.Ось які симптоми у людини при магнітних бурях з'являються найчастіше:головний біль;запаморочення і потемніння в очах;підвищення артеріального тиску;підвищення температури тіла;загальна слабкість і втома;болі в м'язах і суглобах;відчуття ломоти в кістках;проблеми зі сном, такі як безсоння або сонливість.посилення симптомів хронічних захворювань.Якщо ви часто переживаєте такі симптоми в дні магнітної бурі, то ви, можливо, є метеочутливою людиною. В такому випадку вам рекомендується дотримуватися певних правил в небезпечні дати.Як уберегтися від магнітних бурЯкщо ви з тих людей, хто в дні магнітних бур насилу встає з ліжка, то для вас є рішення. Спробуйте слідувати принципам здорового способу життя за кілька днів до початку бурі:Переконайтеся, що ви випиваєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами.Скоротіть споживання кави, алкоголю і енергетичних напоїв, постарайтеся менше курити.Їжте менше шкідливої їжі і фастфуду, але більше овочів, фруктів і риби.Збільште фізичну активність, наприклад, робіть зарядку. Більше гуляйте на зведемо повітрі.Регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном, щоб підтримувати хорошу вентиляцію.Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми вихованцями, щоб знизити рівень стресу.Підтримуйте регулярний режим сну, лягаючи спати одночасно. Забезпечте собі не менше 7 годин сну на добу.Дотримання цих рекомендацій допоможе вам переживати магнітні бурі без сильних негативних наслідків для вашого здоров'я.