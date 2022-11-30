Прогноз магнітних бур на листопад 2023: всі небезпечні дати
Сьогодні, 07:22
Працівники сонячних лабораторій ведуть постійне спостереження за Сонцем. Іноді на нашій зірці трапляються викиди енергії, які можуть досягати Землі. У такі дні на Землі можуть виникати небезпечні для здоров'я геомагнітні бурі. Наш прогноз магнітних бур на листопад 2023 підкаже всі небезпечні дати місяця і дасть поради метеозалежним.
Погодний сайт Meteoagent повідомляє про те, коли очікуються магнітні бурі.
На самому початку місяця 9-10 листопада буде слабка магнітна буря потужністю 4 бали.
Третій тиждень листопада пройде спокійно, а ось на четвертому штормити сумарно буде 5 днів. Слабка магнітна буря очікується 21 листопада, потім після одноденної перерви буря продовжиться 23-26 листопада. Активність Сонця 23 і 24 числа досягне 4 балів, а 25 і 26 листопада - 5 балів.
Остання в місяці слабка магнітна буря прогнозується 29-30 листопада.
Як впливають на людину магнітні бурі
Вплив магнітних бур на здоров'я сильно залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Найчастіше негативні прояви магнітних бур відзначаються у людей, які страждають хронічними захворюваннями, жінок в період вагітності і літніх людей. Але більшість людей переживають бурі непомітно для здоров'я.
Ось які симптоми у людини при магнітних бурях з'являються найчастіше:
головний біль;
запаморочення і потемніння в очах;
підвищення артеріального тиску;
підвищення температури тіла;
загальна слабкість і втома;
болі в м'язах і суглобах;
відчуття ломоти в кістках;
проблеми зі сном, такі як безсоння або сонливість.
посилення симптомів хронічних захворювань.
Якщо ви часто переживаєте такі симптоми в дні магнітної бурі, то ви, можливо, є метеочутливою людиною. В такому випадку вам рекомендується дотримуватися певних правил в небезпечні дати.
Як уберегтися від магнітних бур
Якщо ви з тих людей, хто в дні магнітних бур насилу встає з ліжка, то для вас є рішення. Спробуйте слідувати принципам здорового способу життя за кілька днів до початку бурі:
Переконайтеся, що ви випиваєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами.
Скоротіть споживання кави, алкоголю і енергетичних напоїв, постарайтеся менше курити.
Їжте менше шкідливої їжі і фастфуду, але більше овочів, фруктів і риби.
Збільште фізичну активність, наприклад, робіть зарядку. Більше гуляйте на зведемо повітрі.
Регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном, щоб підтримувати хорошу вентиляцію.
Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми вихованцями, щоб знизити рівень стресу.
Підтримуйте регулярний режим сну, лягаючи спати одночасно. Забезпечте собі не менше 7 годин сну на добу.
Дотримання цих рекомендацій допоможе вам переживати магнітні бурі без сильних негативних наслідків для вашого здоров'я.
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Погодний сайт Meteoagent повідомляє про те, коли очікуються магнітні бурі.
На самому початку місяця 9-10 листопада буде слабка магнітна буря потужністю 4 бали.
Третій тиждень листопада пройде спокійно, а ось на четвертому штормити сумарно буде 5 днів. Слабка магнітна буря очікується 21 листопада, потім після одноденної перерви буря продовжиться 23-26 листопада. Активність Сонця 23 і 24 числа досягне 4 балів, а 25 і 26 листопада - 5 балів.
Остання в місяці слабка магнітна буря прогнозується 29-30 листопада.
Як впливають на людину магнітні бурі
Вплив магнітних бур на здоров'я сильно залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Найчастіше негативні прояви магнітних бур відзначаються у людей, які страждають хронічними захворюваннями, жінок в період вагітності і літніх людей. Але більшість людей переживають бурі непомітно для здоров'я.
Ось які симптоми у людини при магнітних бурях з'являються найчастіше:
головний біль;
запаморочення і потемніння в очах;
підвищення артеріального тиску;
підвищення температури тіла;
загальна слабкість і втома;
болі в м'язах і суглобах;
відчуття ломоти в кістках;
проблеми зі сном, такі як безсоння або сонливість.
посилення симптомів хронічних захворювань.
Якщо ви часто переживаєте такі симптоми в дні магнітної бурі, то ви, можливо, є метеочутливою людиною. В такому випадку вам рекомендується дотримуватися певних правил в небезпечні дати.
Як уберегтися від магнітних бур
Якщо ви з тих людей, хто в дні магнітних бур насилу встає з ліжка, то для вас є рішення. Спробуйте слідувати принципам здорового способу життя за кілька днів до початку бурі:
Переконайтеся, що ви випиваєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами.
Скоротіть споживання кави, алкоголю і енергетичних напоїв, постарайтеся менше курити.
Їжте менше шкідливої їжі і фастфуду, але більше овочів, фруктів і риби.
Збільште фізичну активність, наприклад, робіть зарядку. Більше гуляйте на зведемо повітрі.
Регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном, щоб підтримувати хорошу вентиляцію.
Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми вихованцями, щоб знизити рівень стресу.
Підтримуйте регулярний режим сну, лягаючи спати одночасно. Забезпечте собі не менше 7 годин сну на добу.
Дотримання цих рекомендацій допоможе вам переживати магнітні бурі без сильних негативних наслідків для вашого здоров'я.
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