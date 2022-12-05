Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету у космосі — The Telegraph

Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету у космосі — The Telegraph

Ізраїль збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, використавши свою систему протиракетної оборони Arrow.

Про це пише The Telegraph.

Як відзначають у виданні, цей інцидент вважається першим в історії боєм, що відбувся у космосі.

Зазначається, що балістична ракета була запущена з Ємену хуситами, яких підтримує Іран, і пролетіла майже тисячу миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети – ізраїльського портового міста Ейлат.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) надала мало подробиць про збиття ракети, однак відомо, що ізраїльські ВПС використовують гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що наближаються в космосі.

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Теги: Ізраїль, ракети, залізний купол, ППО, космос
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