Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету у космосі — The Telegraph

Ізраїль збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, використавши свою систему протиракетної оборони Arrow.Про це пише The Telegraph.Як відзначають у виданні, цей інцидент вважається першим в історії боєм, що відбувся у космосі.Зазначається, що балістична ракета була запущена з Ємену хуситами, яких підтримує Іран, і пролетіла майже тисячу миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети – ізраїльського портового міста Ейлат.Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) надала мало подробиць про збиття ракети, однак відомо, що ізраїльські ВПС використовують гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що наближаються в космосі.