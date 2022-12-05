Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету у космосі — The Telegraph
Сьогодні, 03:28
Ізраїль збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, використавши свою систему протиракетної оборони Arrow.
Про це пише The Telegraph.
Як відзначають у виданні, цей інцидент вважається першим в історії боєм, що відбувся у космосі.
Зазначається, що балістична ракета була запущена з Ємену хуситами, яких підтримує Іран, і пролетіла майже тисячу миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети – ізраїльського портового міста Ейлат.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) надала мало подробиць про збиття ракети, однак відомо, що ізраїльські ВПС використовують гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що наближаються в космосі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету у космосі — The Telegraph
Сьогодні, 03:28
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку готуються до оформлення головних ялинок: оголосили конкурс
05 листопад, 23:34
Відволікала увагу і кидала на гроші: у Луцьку жінка ошукала на пристойну суму продавчинь у кав'ярнях
05 листопад, 22:35