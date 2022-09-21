Житлові субсидії на Волині: хто може отримати та який розмір пільги вже виплатили





Таку відповідь на інформаційний запит Лариса Лучковська.



З 1 січня до 31 жовтня 2023 року найбільше пільгу нарахували в лютому та березні — понад 100 млн грн. Градація виплат за 10 місяців:



січень — 97 млн 15 тис грн;

лютий — 107 млн 864 тис грн;

березень — 105 млн 598 тис грн;

квітень — 61 млн 142 тис грн;

травень — 12 млн 606 тис грн;

червень — 6 млн 723 тис грн;

липень — 9 млн 68 тис грн;

серпень — 16 млн 217 тис грн;

вересень — 12 млн 599 тис грн.



Впродовж жовтня цього року житлові субсидії за вересень отримали 31 939 людей. Перерахунок розмірів житлових субсидій без звернення, автоматично, здійснили для 57 тисяч осіб (з 1 травня) й для 63 тисяч осіб (з 1 серпня). Наразі триває підготовка матеріалів щодо призначення житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024.



Станом на 1 жовтня цього року середній розмір житлової субсидії (виплата за вересень) становить 394 гривні 50 копійок.

Як отримати субсидію на опалювальний період



Як зазначили в інфозапиті, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:



на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.



Субсидію на опалювальний період призначають із жовтня до квітня. Субсидіантам, які отримували субсидію в літній період, звертатися щодо пільги на опалювальний період не потрібно: це відбуватиметься автоматично.



Для розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 враховується середньомісячний сукупний дохід людей, котрі входять до складу домогосподарства. На кожен вид послуг встановлюються соціальні нормативи, в межах яких призначається житлова субсидія.

Експеримент Кабміну зі швидкого надання субсидії: чи реєстрували звернення серед волинян



Експериментальний проєкт щодо удосконалення порядку надання населенню житлових субсидій затвердили 13 червня 2023 року постановою Кабінету Міністрів України. Йдеться про полегшену процедуру звернення людей "в один клік": через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Дію або в паперовій формі через сервісний центр Фонду.



Станом на 1 листопада 2023 року до ГУ Пенсійного фонду України в області отримало 14 заяв про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом.



Довідково: Розмір житлової субсидії — це вилична розрахункова, яка залежить від доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, переліку житлово-комунальних послуг, якими користуються тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 10 місяців 2023 року жителі Волинської області отримали 428 мільйонів 836 тисяч гривень виплат житлових субсидій.Таку відповідь на інформаційний запит Суспільного надала заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіЗ 1 січня до 31 жовтня 2023 року найбільше пільгу нарахували в лютому та березні — понад 100 млн грн. Градація виплат за 10 місяців:січень — 97 млн 15 тис грн;лютий — 107 млн 864 тис грн;березень — 105 млн 598 тис грн;квітень — 61 млн 142 тис грн;травень — 12 млн 606 тис грн;червень — 6 млн 723 тис грн;липень — 9 млн 68 тис грн;серпень — 16 млн 217 тис грн;вересень — 12 млн 599 тис грн.Впродовж жовтня цього року житлові субсидії за вересень отримали 31 939 людей. Перерахунок розмірів житлових субсидій без звернення, автоматично, здійснили для 57 тисяч осіб (з 1 травня) й для 63 тисяч осіб (з 1 серпня). Наразі триває підготовка матеріалів щодо призначення житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024.Станом на 1 жовтня цього року середній розмір житлової субсидії (виплата за вересень) становить 394 гривні 50 копійок.Як отримати субсидію на опалювальний періодЯк зазначили в інфозапиті, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.Субсидію на опалювальний період призначають із жовтня до квітня. Субсидіантам, які отримували субсидію в літній період, звертатися щодо пільги на опалювальний період не потрібно: це відбуватиметься автоматично.Для розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 враховується середньомісячний сукупний дохід людей, котрі входять до складу домогосподарства. На кожен вид послуг встановлюються соціальні нормативи, в межах яких призначається житлова субсидія.Експеримент Кабміну зі швидкого надання субсидії: чи реєстрували звернення серед волинянЕкспериментальний проєкт щодо удосконалення порядку надання населенню житлових субсидій затвердили 13 червня 2023 року постановою Кабінету Міністрів України. Йдеться про полегшену процедуру звернення людей "в один клік": через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Дію або в паперовій формі через сервісний центр Фонду.Станом на 1 листопада 2023 року до ГУ Пенсійного фонду України в області отримало 14 заяв про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом.Довідково: Розмір житлової субсидії — це вилична розрахункова, яка залежить від доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, переліку житлово-комунальних послуг, якими користуються тощо.

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