У Луцьку готуються до оформлення головних ялинок: оголосили конкурс





Розпорядження про проведення конкурсу на найкращу концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста підписав мер Ігор Поліщук, інформує ІА



Конкурс організовують із метою активізації участі мешканців громади у вирішенні питань життєдіяльності міста, залучення до спільного формування публічного простору на період різдвяних свят з урахуванням особливих умов воєнного стану, а також сприяння розвитку творчих ініціатив.



У конкурсі можуть брати участь мешканці громади, громадські організації, творчі колективи та інші зацікавлені особи.



Для участі необхідно подати концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста, план її реалізації та детальний кошторис витрат із зазначенням джерел фінансування. Концепція має бути можливою для реалізації з урахуванням особливих умов воєнного стану. Один учасник може подати на конкурс тільки одну пропозицію.



Концепцію потрібно подати до 20 листопада на пошту:



Пропозиції оцінюватимуть за кількома критеріями: як-от оригінальність, актуальність, відповідність різдвяній тематиці, можливість реалізації в особливих умовах воєнного стану, залучення позабюджетних коштів.



Результати конкурсу оголосять до 25 листопада. Після цього буде розпочато підготовку та реалізацію концепції за участю автора.



До складу комісії, яка оцінюватиме пропозиції, що їх надсилатимуть на конкурс, мають увійти заступниця міського голови, голова комісії Ірина Чебелюк, директорка департаменту культури, заступниця голови комісії Тетяна Гнатів, керівниця управління інформаційної роботи Зоя Балюк, депутатка міської ради Алла Жупанюк, директорка Луцької художньої школи Віра Конська, директорка Художнього музею Зоя Навроцька, директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, доцент кафедри образотворчого мистецтва ВНУ імені Лесі Українки Іван Тарасюк, директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз і старший викладач кафедри дизайну ЛНТУ Вячеслав Шмельов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оголосили конкурс на найкраще оформлення головної ялинки міста Луцька з нагоди різдвяних і новорічних свят.Розпорядження про проведення конкурсу на найкращу концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста підписав мер, інформує ІА "Волинські новини" Конкурс організовують із метою активізації участі мешканців громади у вирішенні питань життєдіяльності міста, залучення до спільного формування публічного простору на період різдвяних свят з урахуванням особливих умов воєнного стану, а також сприяння розвитку творчих ініціатив.У конкурсі можуть брати участь мешканці громади, громадські організації, творчі колективи та інші зацікавлені особи.Для участі необхідно подати концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста, план її реалізації та детальний кошторис витрат із зазначенням джерел фінансування. Концепція має бути можливою для реалізації з урахуванням особливих умов воєнного стану. Один учасник може подати на конкурс тільки одну пропозицію.Концепцію потрібно подати до 20 листопада на пошту: [email protected] Пропозиції оцінюватимуть за кількома критеріями: як-от оригінальність, актуальність, відповідність різдвяній тематиці, можливість реалізації в особливих умовах воєнного стану, залучення позабюджетних коштів.Результати конкурсу оголосять до 25 листопада. Після цього буде розпочато підготовку та реалізацію концепції за участю автора.До складу комісії, яка оцінюватиме пропозиції, що їх надсилатимуть на конкурс, мають увійти заступниця міського голови, голова комісії, директорка департаменту культури, заступниця голови комісії, керівниця управління інформаційної роботи, депутатка міської ради, директорка Луцької художньої школи, директорка Художнього музею, директор департаменту житлово-комунального господарства, доцент кафедри образотворчого мистецтва ВНУ імені Лесі Українки, директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та рекламиі старший викладач кафедри дизайну ЛНТУ

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