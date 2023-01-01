Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара

Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
У рідному Любешові поховали молодшого сержанта Андрія Бондара, 1991 року народження, який помер 31 жовтня від поранень, отриманих під час виконання службових обов’язків.

Боєць 110 окремої механізованої бригади отримав тяжке поранення під Авдіївкою. Лікарі понад тиждень боролися за його життя, але невблаганна смерть забрала відданого Захисника України.
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара
Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара


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Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
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