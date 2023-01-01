Волиняни встелили квітами шлях для кортежу полеглого Героя: в останню дорогу провели воїна Андрія Бондара

Андрія Бондара, 1991 року народження, який помер 31 жовтня від поранень, отриманих під час виконання службових обов’язків.



Боєць 110 окремої механізованої бригади отримав тяжке поранення під Авдіївкою. Лікарі понад тиждень боролися за його життя, але невблаганна смерть забрала відданого Захисника України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рідному Любешові поховали молодшого сержанта, 1991 року народження, який помер 31 жовтня від поранень, отриманих під час виконання службових обов’язків.Боєць 110 окремої механізованої бригади отримав тяжке поранення під Авдіївкою. Лікарі понад тиждень боролися за його життя, але невблаганна смерть забрала відданого Захисника України.

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