Волинянин заморив голодом до смерті тварин брата, який зараз воює на передовій

Волинянин заморив голодом до смерті тварин брата, який зараз воює на передовій
На території с. Суходоли місцевий поліцейський офіцер громади виявив неналежні умови життя свійських тварин на одній з ферм. Місцеві мешканці також скаржились на крики тварин, поганий запах, недогляд з боку власника.

Про це інформує Володимирський районний відділ поліції.

За цим фактом на початку жовтня відомості внесли до ЄРДР за ст. 299 ККУ.

Однак одразу перевірити інформацію про спосіб проживання тварин не вдалось, адже господар не впускав правоохоронців та представників інших служб.

Тож слідчі Володимирського РВП отримали ухвалу судді провели обшук на фермі. Були присутні представники екоінспекції, ветеринарної служби, поліцейський офіцер громади. Під час обшуку слідчий виявив кілька трупів тварин. Загалом, підтвердилась інформація про неналежні умови догляду та проживання овець, свиней, кіз. Господар пояснив, що не має коштів на їхнє утримання, адже його брат, який доглядав за худобою раніше, - на війні.

Поліцейські направлять інформацію про виявлене у відповідні органи місцевого самоврядування та інші інстанції, аби ті вжили заходів і сприяли вилученню тварин, інакше вони загинуть.

Тривають необхідні слідчі дії. За скоєне жителю громади може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

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Теги: жорстоке поводження з тваринами, поліція, суд
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