Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13° тепла.
В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13° тепла.
В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.
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