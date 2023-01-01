Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13° тепла.

В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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