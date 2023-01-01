На війні з окупантами загинув Герой з Волині Дмитро Байкаров

Дмитро Байкаров, 1988 року народження, загинув у Запорізькій області.



Про це у Фейсбуку повідомив Нововлинський міський голова Борис Карпус.



"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться у повідомленні.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель селища Благодатне, 1988 року народження, загинув у Запорізькій області.Про це у Фейсбуку повідомив Нововлинський міський голова"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться у повідомленні.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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