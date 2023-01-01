На війні з окупантами загинув Герой з Волині Дмитро Байкаров

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Дмитро Байкаров
Житель селища Благодатне Дмитро Байкаров, 1988 року народження, загинув у Запорізькій області.

Про це у Фейсбуку повідомив Нововлинський міський голова Борис Карпус.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.


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Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
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