На війні з окупантами загинув Герой з Волині Дмитро Байкаров
Сьогодні, 20:23
Житель селища Благодатне Дмитро Байкаров, 1988 року народження, загинув у Запорізькій області.
Про це у Фейсбуку повідомив Нововлинський міський голова Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
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Про це у Фейсбуку повідомив Нововлинський міський голова Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
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