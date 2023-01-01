Спомин про Героя. Волинянин повернувся з Польщі, аби боронити Україну

Старший солдатіз Волині2022 року в селі Оріхове Запорізької області.Отримав травми несумісні з життям під час виконання бойового завдання, боронячи незалежність України, повідомляє у фейсбуці Янголи на щиті Ратне.Служив у складі ОДЧН ГІЗ (група інженерного забезпечення) 65-ї окремої механізованої бригади.Народився Олександр 10 лютого 2000р. в селі Кульчин, що на Турійщині. Ріс дуже хорошим, допитливим хлопчиком. Ходив до місцевої школи до 8 класу. У 2014 році разом із мамою переїхав на постійне місце проживання у село Видраниця. Закінчивши 9-ий клас, вступив до Ковельського ПТУ №5 на будівельника.У 2020 році 23 червня був призваний до лав ЗСУ. Служив у прикордонних військах. Був дуже хорошим, надійним солдатом. Мама отримувала листи і подяки від командира.2 грудня 2021 року демобілізувався. Повернувшись додому, поїхав на заробітки до Польщі.З початком повномасштабного вторгнення, свідомо робить вибір повернутись в Україну і стати на захист держави. Олександр був патріотом, то ж добровольцем з’явився до районного військомату і склав присягу на вірність українському народові. На всі вмовляння мами не йти Олександр казав: "Я не для того служив 1,5 року, щоб ховатися".Мама втратила єдиного, люблячого сина і залишилась як билина в полі з невимовним болем в нестерпній скорботі. Ніщо не поверне дитини, ніхто не полікує душу, лишився лиш теплий спомин та тиха молитва.