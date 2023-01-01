Приїхав з фронту заради шлюбу: побралися військові з Волині
Сьогодні, 18:18
Військові з Нововолинська Гаяне та Дмитро Разборські одружились у Тернополі. Хлопець приїхав з фронту, аби створити сім’ю зі своєю обраницею, на розпис завітали друзі подружжя.
Про це повідомляє Буг.
Подружжя познайомились ще в шкільному віці у рідному місті Нововолинськ до повномасштабного вторгнення. Зараз Гаяне лейтенантка військово-юридичного інституту, а Дмитро служить у 67 окремій механізованій бригаді.
Нововолинці знайомі понад 7 років, у 2022 році доля звела їх знову у Полтаві. Після початку повномасштабного вторгнення пара тісно спілкувалась та підтримувала одне одного у службі.
Гаяне розповіла, що Дмитро неочікувано освідчився їй 10 вересня у Полтаві. Військовий у цей день повідомляв коханій, що перебуватиме на бойовому завданні.
“Я абсолютно не очікувала, він повідомляв, що їде на позиції. Коли ми робили фото з подругою, він підійшов позаду та освідчився”, – розповіла Гаяне.
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Про це повідомляє Буг.
Подружжя познайомились ще в шкільному віці у рідному місті Нововолинськ до повномасштабного вторгнення. Зараз Гаяне лейтенантка військово-юридичного інституту, а Дмитро служить у 67 окремій механізованій бригаді.
Нововолинці знайомі понад 7 років, у 2022 році доля звела їх знову у Полтаві. Після початку повномасштабного вторгнення пара тісно спілкувалась та підтримувала одне одного у службі.
Гаяне розповіла, що Дмитро неочікувано освідчився їй 10 вересня у Полтаві. Військовий у цей день повідомляв коханій, що перебуватиме на бойовому завданні.
“Я абсолютно не очікувала, він повідомляв, що їде на позиції. Коли ми робили фото з подругою, він підійшов позаду та освідчився”, – розповіла Гаяне.
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