Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель волинянина Андрія Мельничука

Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель волинянина Андрія Мельничука
Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця із Волині Андрія Мельничука, який досі вважався зниклим безвісти.

Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.

«На превеликий жаль, підтвердилася інформація про загибель на війні захисника із Любитова Андрія Михайловича Мельничука, 2000 року народження, який вважався зниклим безвісти», - повідомили у громаді.

Військовий загинув 15 жовтня 2023 року у Бахмутському районі на Донеччині. На службу призваний 7 липня цього року, був старшим сапером-гранатометником інженерно-саперного відділення.

Від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.

«Вічна і світла памʼять Героєві! Щирі співчуття рідним!» -йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Приїхав з фронту заради шлюбу: побралися військові з Волині
Сьогодні, 18:18
Волинянам виплатили субсидій вже на понад 400 мільйонів
Сьогодні, 18:01
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель волинянина Андрія Мельничука
Сьогодні, 17:39
У Львові – мурал на честь Героя з Волині
Сьогодні, 17:15
Бійці ДСНС на Волині врятували пса, який провалився в 5-метрову яму
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
Спомин про Героя. Волинянин повернувся з Польщі, аби боронити Україну Спомин про Героя. Волинянин повернувся з Польщі, аби боронити Україну
Сьогодні, 19:00
У Львові – мурал на честь Героя з Волині У Львові – мурал на честь Героя з Волині
Сьогодні, 17:15
Спомин про Героя. Віктор Савчук із Волині поліг на Донеччині Спомин про Героя. Віктор Савчук із Волині поліг на Донеччині
Сьогодні, 16:12
Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом
Сьогодні, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спомин про Героя. Волинянин повернувся з Польщі, аби боронити Україну
Сьогодні, 19:00
 0
Приїхав з фронту заради шлюбу: побралися військові з Волині
Сьогодні, 18:18
 0
Волинянам виплатили субсидій вже на понад 400 мільйонів
Сьогодні, 18:01
 0
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель волинянина Андрія Мельничука
Сьогодні, 17:39
 0
У Львові – мурал на честь Героя з Волині
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8