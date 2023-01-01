Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель волинянина Андрія Мельничука
Сьогодні, 17:39
Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця із Волині Андрія Мельничука, який досі вважався зниклим безвісти.
Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.
«На превеликий жаль, підтвердилася інформація про загибель на війні захисника із Любитова Андрія Михайловича Мельничука, 2000 року народження, який вважався зниклим безвісти», - повідомили у громаді.
Військовий загинув 15 жовтня 2023 року у Бахмутському районі на Донеччині. На службу призваний 7 липня цього року, був старшим сапером-гранатометником інженерно-саперного відділення.
Від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.
«Вічна і світла памʼять Героєві! Щирі співчуття рідним!» -йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.
«На превеликий жаль, підтвердилася інформація про загибель на війні захисника із Любитова Андрія Михайловича Мельничука, 2000 року народження, який вважався зниклим безвісти», - повідомили у громаді.
Військовий загинув 15 жовтня 2023 року у Бахмутському районі на Донеччині. На службу призваний 7 липня цього року, був старшим сапером-гранатометником інженерно-саперного відділення.
Від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.
«Вічна і світла памʼять Героєві! Щирі співчуття рідним!» -йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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