Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель волинянина Андрія Мельничука

Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця із Волині, який досі вважався зниклим безвісти.Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.«На превеликий жаль, підтвердилася інформація про загибель на війні захисника із Любитова Андрія Михайловича Мельничука, 2000 року народження, який вважався зниклим безвісти», - повідомили у громаді.Військовий загинув 15 жовтня 2023 року у Бахмутському районі на Донеччині. На службу призваний 7 липня цього року, був старшим сапером-гранатометником інженерно-саперного відділення.Від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.«Вічна і світла памʼять Героєві! Щирі співчуття рідним!» -йдеться у повідомленні.