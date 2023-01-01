Бійці ДСНС на Волині врятували пса, який провалився в 5-метрову яму
Сьогодні, 16:53
У Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 5 листопада, працівники ДСНС допомогли собаці, який провалився в яму.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні до працівників служби безпеки 101 надійшло повідомлення про те що у селі Оконськ Камінь-Каширського району на території недіючого заводу провалилася собака на глибині 5 метрів.
На місце події прибули рятувальники 13 ДПРЧ міста Маневичі. За допомогою драбин та мотузки рятувальникам вдалося дістати чотирилапого улюбленця, який радісно опинився у руках власників.
Нагадаємо, рятувальники Володимирського району отримали автодрабину та пожежну автоцистерну від британських волонтерів.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні до працівників служби безпеки 101 надійшло повідомлення про те що у селі Оконськ Камінь-Каширського району на території недіючого заводу провалилася собака на глибині 5 метрів.
На місце події прибули рятувальники 13 ДПРЧ міста Маневичі. За допомогою драбин та мотузки рятувальникам вдалося дістати чотирилапого улюбленця, який радісно опинився у руках власників.
Нагадаємо, рятувальники Володимирського району отримали автодрабину та пожежну автоцистерну від британських волонтерів.
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Коментарі 1
Молодці)
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