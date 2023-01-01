Бійці ДСНС на Волині врятували пса, який провалився в 5-метрову яму

Бійці ДСНС на Волині врятували пса, який провалився в 5-метрову яму
У Камінь-Каширському районі на Волині сьогодні, 5 листопада, працівники ДСНС допомогли собаці, який провалився в яму.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні до працівників служби безпеки 101 надійшло повідомлення про те що у селі Оконськ Камінь-Каширського району на території недіючого заводу провалилася собака на глибині 5 метрів.
Бійці ДСНС на Волині врятували пса, який провалився в 5-метрову яму

На місце події прибули рятувальники 13 ДПРЧ міста Маневичі. За допомогою драбин та мотузки рятувальникам вдалося дістати чотирилапого улюбленця, який радісно опинився у руках власників.
Бійці ДСНС на Волині врятували пса, який провалився в 5-метрову яму
Бійці ДСНС на Волині врятували пса, який провалився в 5-метрову яму
Бійці ДСНС на Волині врятували пса, який провалився в 5-метрову яму

Нагадаємо, рятувальники Володимирського району отримали автодрабину та пожежну автоцистерну від британських волонтерів.

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Теги: рятувальники, Волинь
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