Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом
На Волині сьогодні, 5 листопада, провели в останню земну дорогу жителя села Звірів Олександра Мороза.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

«Молодий, 23- річний Герой не злякався ворожої навали, у березні 2022 він став на захист Батьківщини, її дітей, матерів, дружин - всіх нас, за свободу і волю України», - зазначили у громаді.

Жахлива трагедія для родини, дружини, матері, маленького синочка, який не дочекався татка з війни.
Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

В останню земну дорогу Олександра проводжали людною ходою односельці зі Звірова, де він жив і навчався в місцевій школі, з Кульчина, де проходили його довоєнні роки, жителі з усієї громади.
Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

На в'їзді до Звірова кортеж зустріли живим коридором, схилившись на коліна, далі піша хода у супроводі оркестру прямувала до батьківської домівки.
Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

Тут, спільною молитвою священнослужителі та люди просили упокою душі невинно убитого воїна, життя якого обірвалося від вогневого ураження ворогом.
Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

Від дому траурна процесія попрямувала до Церкви Воскресіння Господнього, де відспівали Героя.
Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

З усіма військовими почестями поховали захисника на кладовищі села Звірів.
Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

«Страшна втрата для родини і всієї України. Зі слів побратимів, Олександр Мороз був мужнім воїном, завжди готовим допомогти, з яким не страшно було йти у бій. Справжній подвиг військовослужбовця, Олександра Мороза, який до останнього подиху боронив рідну землю стане прикладом для багатьох поколінь українців. Вічна шана і слава Герою. Царство Небесне», - йдеться в повідомленні.
Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

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Теги: загиблі, війна
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