Тата не дочекався маленький син: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Морозом

На Волині сьогодні, 5 листопада, провели вжителя села ЗвірівПро це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.«Молодий, 23- річний Герой не злякався ворожої навали, у березні 2022 він став на захист Батьківщини, її дітей, матерів, дружин - всіх нас, за свободу і волю України», - зазначили у громаді.Жахлива трагедія для родини, дружини, матері, маленького синочка, який не дочекався татка з війни.В останню земну дорогу Олександра проводжали людною ходою односельці зі Звірова, де він жив і навчався в місцевій школі, з Кульчина, де проходили його довоєнні роки, жителі з усієї громади.На в'їзді до Звірова кортеж зустріли живим коридором, схилившись на коліна, далі піша хода у супроводі оркестру прямувала до батьківської домівки.Тут, спільною молитвою священнослужителі та люди просили упокою душі невинно убитого воїна, життя якого обірвалося від вогневого ураження ворогом.Від дому траурна процесія попрямувала до Церкви Воскресіння Господнього, де відспівали Героя.З усіма військовими почестями поховали захисника на кладовищі села Звірів.«Страшна втрата для родини і всієї України. Зі слів побратимів, Олександр Мороз був мужнім воїном, завжди готовим допомогти, з яким не страшно було йти у бій. Справжній подвиг військовослужбовця, Олександра Мороза, який до останнього подиху боронив рідну землю стане прикладом для багатьох поколінь українців. Вічна шана і слава Герою. Царство Небесне», - йдеться в повідомленні.