Волинянин «Лелека» рятує життя на фронті

Панз перших днів повномасштабного вторгнення служить на посаді бойового медика першого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.Про це у телеграмі повідомляє 100 бригада ТрО ЗСУ.Свого часу чоловік закінчив Ковельське медичне училище. Працював у сільській амбулаторії, згодом – в Держсанепідслужбі.Анатолій має оригінальний і справді красивий позивний – «Лелека»:«Мене в рідному селі «по-вуличному» так називають. І тата мого називали «Лелекою». І дід «Лелекою» був…» – усміхаючись, розповідає бойовий медик.Вдома на волинського тероборонівця з Перемогою чекає кохана дружинаі трійко дітей – донькита, а також син. А ще двійко мисливських псів – естонський гончак Хантер та німецький дратгар Локі.«Впевнений, що українці здобудуть Перемогу у цій війні. Бо правда на нашому боці – ми боремося за те, аби брудний чобіт окупанта ніколи більше не топтав нашу святу землю», – каже «Лелека».Нагадаємо, старший сапер групи піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування ГУ ДСНС Волинізаймається