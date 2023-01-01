Волинянин «Лелека» рятує життя на фронті

Волинянин «Лелека» рятує життя на фронті
Пан Анатолій з перших днів повномасштабного вторгнення служить на посаді бойового медика першого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

Про це у телеграмі повідомляє 100 бригада ТрО ЗСУ.

Свого часу чоловік закінчив Ковельське медичне училище. Працював у сільській амбулаторії, згодом – в Держсанепідслужбі.

Анатолій має оригінальний і справді красивий позивний – «Лелека»:

«Мене в рідному селі «по-вуличному» так називають. І тата мого називали «Лелекою». І дід «Лелекою» був…» – усміхаючись, розповідає бойовий медик.

Вдома на волинського тероборонівця з Перемогою чекає кохана дружина Світлана і трійко дітей – доньки Анжела та Анна, а також син Степан. А ще двійко мисливських псів – естонський гончак Хантер та німецький дратгар Локі.

«Впевнений, що українці здобудуть Перемогу у цій війні. Бо правда на нашому боці – ми боремося за те, аби брудний чобіт окупанта ніколи більше не топтав нашу святу землю», – каже «Лелека».

Нагадаємо, старший сапер групи піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування ГУ ДСНС Волині Сергій Мазурик займається розмінуванням Донеччини.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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