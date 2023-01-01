На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку

Колківська громада на Волині омилася гіркими слізьмиПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.У Куликовичах попрощалися з турботливим сином, надійним братом, вірним товаришем та побратимом Богданом Свиридюком.Віддати останню шану прийшли рідні, друзі, військовослужбовці та жителі громади. Проводжали Героя зі сльозами на очах, скорботою та болем, з квітами та навколішки.«Ім'я нашого Героя назавжди залишиться в нашій пам'яті та буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Низенько схиляємо голови в скорботі! Щирі співчуття батькам та усій родині! Вічна та світла пам'ять Герою України!» - йдеться у повідомленні.