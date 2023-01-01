На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку

На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку
Колківська громада на Волині омилася гіркими слізьми через втрату свого Захисника Богдана Свиридюка.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

У Куликовичах попрощалися з турботливим сином, надійним братом, вірним товаришем та побратимом Богданом Свиридюком.
На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку

Віддати останню шану прийшли рідні, друзі, військовослужбовці та жителі громади. Проводжали Героя зі сльозами на очах, скорботою та болем, з квітами та навколішки.
На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку

«Ім'я нашого Героя назавжди залишиться в нашій пам'яті та буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Низенько схиляємо голови в скорботі! Щирі співчуття батькам та усій родині! Вічна та світла пам'ять Герою України!» - йдеться у повідомленні.
На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку
На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку

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Теги: загиблі, війна
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