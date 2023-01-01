На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку
Сьогодні, 13:49
Колківська громада на Волині омилася гіркими слізьми через втрату свого Захисника Богдана Свиридюка.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
У Куликовичах попрощалися з турботливим сином, надійним братом, вірним товаришем та побратимом Богданом Свиридюком.
Віддати останню шану прийшли рідні, друзі, військовослужбовці та жителі громади. Проводжали Героя зі сльозами на очах, скорботою та болем, з квітами та навколішки.
«Ім'я нашого Героя назавжди залишиться в нашій пам'яті та буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Низенько схиляємо голови в скорботі! Щирі співчуття батькам та усій родині! Вічна та світла пам'ять Герою України!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
У Куликовичах попрощалися з турботливим сином, надійним братом, вірним товаришем та побратимом Богданом Свиридюком.
Віддати останню шану прийшли рідні, друзі, військовослужбовці та жителі громади. Проводжали Героя зі сльозами на очах, скорботою та болем, з квітами та навколішки.
«Ім'я нашого Героя назавжди залишиться в нашій пам'яті та буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Низенько схиляємо голови в скорботі! Щирі співчуття батькам та усій родині! Вічна та світла пам'ять Герою України!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині віддали останню шану Герою Богдану Свиридюку
Сьогодні, 13:49
Волинян попередили про сильний вітер: вікна варто щільно закрити
Сьогодні, 13:10
На Волині Opel протаранив паркан і врізався у стовп
Сьогодні, 13:01
Обірвалося життя майора міліції з Волині
Сьогодні, 12:31
Волинянина за кермування «під мухою» оштрафували на 17 тисяч
Сьогодні, 12:02