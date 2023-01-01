Волинян попередили про сильний вітер: вікна варто щільно закрити

Волинян попередили про сильний вітер: вікна варто щільно закрити
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Завтра, 6 листопада, вранці та вдень, по області та в Луцьку, очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

«Рівень небезпечності – І, жовтий», - підкреслили синоптики.
Волинян попередили про сильний вітер: вікна варто щільно закрити

Тим часом в Укргідрометцентрі попросили дотримуватися таких правил:

- усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні;
- не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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