Волинян попередили про сильний вітер: вікна варто щільно закрити
Сьогодні, 13:10
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Завтра, 6 листопада, вранці та вдень, по області та в Луцьку, очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – І, жовтий», - підкреслили синоптики.
Тим часом в Укргідрометцентрі попросили дотримуватися таких правил:
- усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні;
- не паркувати поруч із деревами автотранспорт.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Завтра, 6 листопада, вранці та вдень, по області та в Луцьку, очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – І, жовтий», - підкреслили синоптики.
Тим часом в Укргідрометцентрі попросили дотримуватися таких правил:
- усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні;
- не паркувати поруч із деревами автотранспорт.
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