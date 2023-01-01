Обірвалося життя майора міліції з Волині
Сьогодні, 12:31
Зупинилося серце колишнього працівника Турійського райвідділку УМВС України у Волинській області, майора міліції Володимира Галабурди.
Про це у фейсбуці поінформував член виконкому Турійської селищної ради Василь Гут.
«Сьогодні прийшла погана звістка, неочіковано помер наш колега, в минулому працівник Турійського РВ УМВС України у Волинській області, майор міліції Галабурда Володимир Якович», - зазначив Гут.
Чин поховання відбудеться завтра 6 листопада за місцем його проживання в Турійську: вулиця Озерна, 13.
«Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійної. Вічна пам’ять… Царство небесне», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Ковельському районі на Волині полеглого воїна Миколу Дарчика зустрічали навколішки, з встеленою квітами дорогою та з автосупроводом.
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Про це у фейсбуці поінформував член виконкому Турійської селищної ради Василь Гут.
«Сьогодні прийшла погана звістка, неочіковано помер наш колега, в минулому працівник Турійського РВ УМВС України у Волинській області, майор міліції Галабурда Володимир Якович», - зазначив Гут.
Чин поховання відбудеться завтра 6 листопада за місцем його проживання в Турійську: вулиця Озерна, 13.
«Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійної. Вічна пам’ять… Царство небесне», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Ковельському районі на Волині полеглого воїна Миколу Дарчика зустрічали навколішки, з встеленою квітами дорогою та з автосупроводом.
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