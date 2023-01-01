Обірвалося життя майора міліції з Волині

Обірвалося життя майора міліції з Волині
Зупинилося серце колишнього працівника Турійського райвідділку УМВС України у Волинській області, майора міліції Володимира Галабурди.

Про це у фейсбуці поінформував член виконкому Турійської селищної ради Василь Гут.

«Сьогодні прийшла погана звістка, неочіковано помер наш колега, в минулому працівник Турійського РВ УМВС України у Волинській області, майор міліції Галабурда Володимир Якович», - зазначив Гут.

Чин поховання відбудеться завтра 6 листопада за місцем його проживання в Турійську: вулиця Озерна, 13.

«Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійної. Вічна пам’ять… Царство небесне», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Ковельському районі на Волині полеглого воїна Миколу Дарчика зустрічали навколішки, з встеленою квітами дорогою та з автосупроводом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обірвалося життя майора міліції з Волині
Сьогодні, 12:31
Волинянина за кермування «під мухою» оштрафували на 17 тисяч
Сьогодні, 12:02
На Волинь «на щиті» повернувся Герой Микола Дарчик
Сьогодні, 11:18
У річці на Волині знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:33
Стрілянина і коктейлі молотова: чоловік на авто протаранив аеропорт у Гамбурзі
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
У річці на Волині знайшли тіло людини У річці на Волині знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:33
Біля Роботиного загинув 22-річний воїн з Волині Марк Данилюк Біля Роботиного загинув 22-річний воїн з Волині Марк Данилюк
01 листопад, 20:40
На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули
31 жовтень, 10:50
У Рівному чоловік з'їв немиті овочі та фрукти і помер У Рівному чоловік з'їв немиті овочі та фрукти і помер
31 жовтень, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обірвалося життя майора міліції з Волині
Сьогодні, 12:31
 0
Волинянина за кермування «під мухою» оштрафували на 17 тисяч
Сьогодні, 12:02
 0
На Волинь «на щиті» повернувся Герой Микола Дарчик
Сьогодні, 11:18
 0
У річці на Волині знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:33
 0
Стрілянина і коктейлі молотова: чоловік на авто протаранив аеропорт у Гамбурзі
Сьогодні, 10:03
 0
Медіа
відео
1/8