Обірвалося життя майора міліції з Волині

Зупинилося серце колишнього працівника Турійського райвідділку УМВС України у Волинській області, майора міліціїПро це у фейсбуці поінформував член виконкому Турійської селищної ради«Сьогодні прийшла погана звістка, неочіковано помер наш колега, в минулому працівник Турійського РВ УМВС України у Волинській області, майор міліції Галабурда Володимир Якович», - зазначив Гут.Чин поховання відбудеться завтра 6 листопада за місцем його проживання в Турійську: вулиця Озерна, 13.«Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійної. Вічна пам’ять… Царство небесне», – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у Ковельському районі на Волині полеглого воїна, з встеленою квітами дорогою та з автосупроводом.