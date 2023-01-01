Волинянина за кермування «під мухою» оштрафували на 17 тисяч





Про це пише



Суддя Іван Сіліч розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали за кермом у стані наркотичного сп'яніння.



Водій 10 жовтня об 11:09 в місті Рожище, по вулиці Коте Шилокадзе, керував авто Peugeot 605, маючи ознаки наркотичного сп'яніння: порушення мови та почервоніння очей. Від проходження в установленому порядку медичного огляду для визначення стану наркотичного сп'яніння відмовився.



У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав повністю.



Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, та накласти на нього 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.



Також він має сплатити 536 гривень судового збору в дохід держави.



Нагадаємо, мешканець села Старостав Луцького району був позбавлений водійських прав, однак знову попався на порушенні правил дорожнього руху.



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