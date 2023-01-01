У річці на Волині знайшли тіло людини





Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Минулої доби до служби 101 надійшло повідомлення від місцевих рибалок про те, що на річці Турія видніється тіло людини.



На місце виклику виїхало відділення 19 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель. За допомогою рятувальної мотузки співробітники служби порятунку дістали тіло загиблого.



Нагадаємо, у польському місті Гдиня затримали двох громадян України у зв’язку з імовірною причетністю до смерті новонародженої дитини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники дістали тіло людини з водойми у Ковельському районі.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Минулої доби до служби 101 надійшло повідомлення від місцевих рибалок про те, що на річці Турія видніється тіло людини.На місце виклику виїхало відділення 19 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель. За допомогою рятувальної мотузки співробітники служби порятунку дістали тіло загиблого.Нагадаємо, у польському місті Гдиняу зв’язку з імовірною причетністю до смерті новонародженої дитини.

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