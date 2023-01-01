У річці на Волині знайшли тіло людини

У річці на Волині знайшли тіло людини
Волинські рятувальники дістали тіло людини з водойми у Ковельському районі.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Минулої доби до служби 101 надійшло повідомлення від місцевих рибалок про те, що на річці Турія видніється тіло людини.

На місце виклику виїхало відділення 19 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель. За допомогою рятувальної мотузки співробітники служби порятунку дістали тіло загиблого.
У річці на Волині знайшли тіло людини

Нагадаємо, у польському місті Гдиня затримали двох громадян України у зв’язку з імовірною причетністю до смерті новонародженої дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У річці на Волині знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:33
Стрілянина і коктейлі молотова: чоловік на авто протаранив аеропорт у Гамбурзі
Сьогодні, 10:03
На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Богданом Марчуком
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку 5 листопада
Сьогодні, 09:03
На фронті загинув засновник і редактор рівненського видання «Горинь.інфо» Тарас Давидюк
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Біля Роботиного загинув 22-річний воїн з Волині Марк Данилюк Біля Роботиного загинув 22-річний воїн з Волині Марк Данилюк
01 листопад, 20:40
На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули
31 жовтень, 10:50
У Рівному чоловік з'їв немиті овочі та фрукти і помер У Рівному чоловік з'їв немиті овочі та фрукти і помер
31 жовтень, 03:41
Не вернувся з бою: на війні загинув поліцейський з Волині Володимир Степашук Не вернувся з бою: на війні загинув поліцейський з Волині Володимир Степашук
30 жовтень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У річці на Волині знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:33
 0
Стрілянина і коктейлі молотова: чоловік на авто протаранив аеропорт у Гамбурзі
Сьогодні, 10:03
 0
На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Богданом Марчуком
Сьогодні, 09:19
 0
Курс валют у Луцьку 5 листопада
Сьогодні, 09:03
 0
На фронті загинув засновник і редактор рівненського видання «Горинь.інфо» Тарас Давидюк
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8