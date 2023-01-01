На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Богданом Марчуком

На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Богданом Марчуком
До Турійська на Волині сьогодні, 5 листопада, привезуть тіло полеглого воїна Богдана Марчука.

Про це інформують у Турійській громаді.

Траурний кортеж з тілом Героя Богдана Марчука на рідну землю прибуде сьогодні, 5 листопада. Орієнтовно о 9:45-10:15 кортеж проїде через Турійськ.
На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Богданом Марчуком

«Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами», - зазначили у громаді.

Чин поховання відбудеться 5 листопада о 12:00 в селі Клюськ.

«Вічна памʼять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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