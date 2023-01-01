На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Богданом Марчуком

полеглого воїна Богдана Марчука.



Про це інформують у Турійській громаді.



Траурний кортеж з тілом Героя Богдана Марчука на рідну землю прибуде сьогодні, 5 листопада. Орієнтовно о 9:45-10:15 кортеж проїде через Турійськ.



«Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами», - зазначили у громаді.



Чин поховання відбудеться 5 листопада о 12:00 в селі Клюськ.



«Вічна памʼять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Турійська на Волині сьогодні, 5 листопада, привезуть тілоПро це інформують у Турійській громаді.Траурний кортеж з тілом Героя Богдана Марчука на рідну землю прибуде сьогодні, 5 листопада. Орієнтовно о 9:45-10:15 кортеж проїде через Турійськ.«Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами», - зазначили у громаді.Чин поховання відбудеться 5 листопада о 12:00 в селі Клюськ.«Вічна памʼять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.

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