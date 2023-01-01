На Волині сьогодні прощатимуться із Героєм Богданом Марчуком
Сьогодні, 09:19
До Турійська на Волині сьогодні, 5 листопада, привезуть тіло полеглого воїна Богдана Марчука.
Про це інформують у Турійській громаді.
Траурний кортеж з тілом Героя Богдана Марчука на рідну землю прибуде сьогодні, 5 листопада. Орієнтовно о 9:45-10:15 кортеж проїде через Турійськ.
«Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами», - зазначили у громаді.
Чин поховання відбудеться 5 листопада о 12:00 в селі Клюськ.
«Вічна памʼять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.
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Про це інформують у Турійській громаді.
Траурний кортеж з тілом Героя Богдана Марчука на рідну землю прибуде сьогодні, 5 листопада. Орієнтовно о 9:45-10:15 кортеж проїде через Турійськ.
«Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами», - зазначили у громаді.
Чин поховання відбудеться 5 листопада о 12:00 в селі Клюськ.
«Вічна памʼять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.
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