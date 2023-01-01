Підтвердили загибель на війні волинянина, який рік вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель на війні волинянина, який рік вважався зниклим безвісти
На війні з московськими окупантами загинув військовослужбовець із села Клюськ Богдан Марчук, який рік вважався зниклим безвісти.

Про це у фейсбуці повідомляє Турійська громада.

«З глибоким сумом повідомляємо про велику втрату у Турійській громаді – на війні з московськими окупантами загинув військовослужбовець із села Клюськ Богдан Сергійович Марчук», - йдеться у повідомленні.

Для захисту України волинянина мобілізували 28 травня 2022 року.

Загинув воїн 26 жовтня 2022 року під час штурмових дій на Харківщині. Майже рік Богдана Марчука вважали зниклим безвісти.
Підтвердили загибель на війні волинянина, який рік вважався зниклим безвісти

У звʼязку з трагічною подією у громаді із 3 по 5 листопада оголошується триденна жалоба.

«В скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна і світла пам'ять захиснику», - зазначили у громаді.

Про день і час прибуття траурного кортежу та чин поховання Героя обіцяють повідомити додатково.

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Теги: загиблі, війна
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