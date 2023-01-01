Підтвердили загибель на війні волинянина, який рік вважався зниклим безвісти

На війні з московськими окупантами загинув військовослужбовець із села Клюськ, який рік вважався зниклим безвісти.Про це у фейсбуці повідомляє Турійська громада.«З глибоким сумом повідомляємо про велику втрату у Турійській громаді – на війні з московськими окупантами загинув військовослужбовець із села Клюськ Богдан Сергійович Марчук», - йдеться у повідомленні.Для захисту України волинянина мобілізували 28 травня 2022 року.Загинув воїн 26 жовтня 2022 року під час штурмових дій на Харківщині. Майже рік Богдана Марчука вважали зниклим безвісти.У звʼязку з трагічною подією у громаді із 3 по 5 листопада оголошується триденна жалоба.«В скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна і світла пам'ять захиснику», - зазначили у громаді.Про день і час прибуття траурного кортежу та чин поховання Героя обіцяють повідомити додатково.