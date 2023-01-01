Підтвердили загибель на війні волинянина, який рік вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:44
На війні з московськими окупантами загинув військовослужбовець із села Клюськ Богдан Марчук, який рік вважався зниклим безвісти.
Про це у фейсбуці повідомляє Турійська громада.
«З глибоким сумом повідомляємо про велику втрату у Турійській громаді – на війні з московськими окупантами загинув військовослужбовець із села Клюськ Богдан Сергійович Марчук», - йдеться у повідомленні.
Для захисту України волинянина мобілізували 28 травня 2022 року.
Загинув воїн 26 жовтня 2022 року під час штурмових дій на Харківщині. Майже рік Богдана Марчука вважали зниклим безвісти.
У звʼязку з трагічною подією у громаді із 3 по 5 листопада оголошується триденна жалоба.
«В скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна і світла пам'ять захиснику», - зазначили у громаді.
Про день і час прибуття траурного кортежу та чин поховання Героя обіцяють повідомити додатково.
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Про це у фейсбуці повідомляє Турійська громада.
«З глибоким сумом повідомляємо про велику втрату у Турійській громаді – на війні з московськими окупантами загинув військовослужбовець із села Клюськ Богдан Сергійович Марчук», - йдеться у повідомленні.
Для захисту України волинянина мобілізували 28 травня 2022 року.
Загинув воїн 26 жовтня 2022 року під час штурмових дій на Харківщині. Майже рік Богдана Марчука вважали зниклим безвісти.
У звʼязку з трагічною подією у громаді із 3 по 5 листопада оголошується триденна жалоба.
«В скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна і світла пам'ять захиснику», - зазначили у громаді.
Про день і час прибуття траурного кортежу та чин поховання Героя обіцяють повідомити додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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