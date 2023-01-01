Як львів’яни змінили місто: на Urban Talks Lutsk розказали про приклади міських ініціатив





Так само у свої руки львів’яни взяли боротьбу із паркуванням на тротуарах: оголосили спільнокошт, зібрали гроші і встановили стовпці вздовж вулиць, які закрили доступ автомобілям.



Про ці та інші ініціативи міських мешканців, яким вдалося вплинути на розвиток Львова, під час Urban Talks Lutsk у Орест Олеськів.



Він приїхав до Луцька, щоб поділитися історією сучасного розвитку міста, яке за останні роки якісно змінило своє обличчя.



Довідково. Urban Talks — міські лекції та дискусії, ініційовані ГО «Місто.Перезавантаження» в рамках першого урбаністичного дослідження Urban Vision Lutsk за підтримки центру Дія.Бізнес у Луцьку. Більше про Urban Vision Lutsk можна дізнатися на





«Місто Львів почало розвивати транспортну мережу і мобільність з фокусом на дизайн вулиць. Відправною точкою для змін стало Євро-2012. Коли у 2007 році стало відомо, що Львів — одне із міст, яке буде приймати чемпіонат, держава почала виділяти кошти на ремонти проїзних частин, також ми отримали декілька великих кредитів, налагодили роботу з міжнародними організаціями. До 2007 року Львів фактично був в застої, місто майже не розвивалося і не змінювалося», — розповів Орест Олеськів.



Проте активне фінансування не відразу означало позитивні зміни. Ремонти вулиць робили швидко і тому часто вони не надто продумувалися. З іншого боку, такі неоднозначні зміни спровокували львів’ян втрутитися та донести свою позицію: місто повинно бути не лише для автомобілів, а й для пішоходів та велосипедистів.

Вулиця Чупринки після ремонту. Ненормована ширина тротуарів, незрозуміло припарковані авто, хаотичні паркани — зіпсували дизайн вулиці



Кейс 1. Львів’яни самі намалювали першу велодоріжку

Ситуація із масовими ремонтами проїжджих частин та ігноруванням тротуарів й інших пішохідних зон, почала не подобатись деяким львів’янам, які були в Європі і бачили, як розвиваються інші міста. Мешканці почали вимагати, щоб в місті розвивали не тільки автомобільну інфраструктуру, а й думали про пішоходів і велосипедистів.



У 2010 році до Європейського тижня мобільності львів’яни провели акцію — намалювали фарбою на асфальтному покритті проспекту Свободи першу велодоріжку.

Перша велодоріжка Львова. Її зробили самі мешканці

Міський голова запросив до співпраці одного із активістів. Олег Шмід став його радником з питань велосипедної інфраструктури і впродовж 2010-2011 років розробив Концепцію розвитку велосипедної мережі, що передбачала будівництво 268 км велоінфраструктури. Зараз вже є збудованих 135 км велодоріжок.



До слова, всі велосипедні доріжки у Львові мають асфальтне покриття, адже міські велосипеди дуже чутливі до поверхні, а бруківка дає постійну вібрацію і їхати такими доріжками менш комфортно та дає сильніше навантаження.

Вело-пішохідний простір на просп. Чорновола у Львові

Вело-пішохідний простір на вул. Садова у Львові

Кейс 2. Спільнокошт «Дайте пройти»

Паралельно у Львові почали розвиватися інші ініціативи місцевих мешканців. Однією із проблем центральної частини міста було те, що тротуари перетворилися на парковки. Так народилася ініціатива «Дайте пройти».



Окрім того, що львів’яни клеїли наліпки на неправильно припарковані авто, також організували спільнокошт. За рекордний час — 2 тижні — зібрали гроші на 100 стовпців для 10 вулиць.

Львів’яни зібрали гроші і встановили стовпці, які не дають автомобілям паркуватися на тротуарах

Міська влада підхопила цю ініціативу і почали виділяти з бюджету кошти на стовпці та встановлювати їх вздовж тротуарів. Тепер у центрі Львова фактично всі тротуари захищені від автомобілів.



Кейс 3. Не сподобався ремонт — «підправили» сакурами

Одна із вулиць, де в той час зробили капітальний ремонт — вулиця Городоцька. Це одна із ключових магістралей міста, яка виходить до центру. Після реконструкції вулиця виглядала як одне суцільне полотно з бруківки, а посередині — незрозумілий «острівець» з плитки, який не мав ніякого функціонального призначення. Як тільки після ремонту відкрили вулицю, на «острівці» відразу почали паркуватися автомобілі.



Не надто естетичний вигляд вулиці Городоцької викликав обурення мешканців. Львів’яни сфотографували цю вулицю, домалювали у «фотошопі» по центру дерева і запостили в соцмережах. Активісти підхопили ідею та організували спільнокошт на посадку дерев. Згодом тут висадили алею із сакур.

Вулиця Городоцька у Львові після ремонту

Львів’яни «підправили» ремонт і висадили по центру вулиці сакури

Кейс із вулицею Городоцькою підняв дискусію про те, якими мають бути міські вулиці. Львів’яни згодом організували не одну ініціативу із озеленення простору.



Такою була вулиця до ініціативи львів’ян із висаджування дерев

Такий вигляд вулиця має зараз

Повну версію трансляції Urban Talks Lutsk за участі начальника управління транспорту Львова Ореста Олеськіва та спеціалістки управління архітектури та урбаністики Львова Марини Пелещак можна переглянути за













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Першу велодоріжку у Львові намалювали фарбою самі мешканці. Таким був старт розвитку велосипедної інфраструктури, а наразі в місті — 135 км велодоріжок.Так само у свої руки львів’яни взяли боротьбу із паркуванням на тротуарах: оголосили спільнокошт, зібрали гроші і встановили стовпці вздовж вулиць, які закрили доступ автомобілям.Про ці та інші ініціативи міських мешканців, яким вдалося вплинути на розвиток Львова, під час Urban Talks Lutsk у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розповів начальник управління транспорту ЛьвоваВін приїхав до Луцька, щоб поділитися історією сучасного розвитку міста, яке за останні роки якісно змінило своє обличчя.Довідково. Urban Talks — міські лекції та дискусії, ініційовані ГО «Місто.Перезавантаження» в рамках першого урбаністичного дослідження Urban Vision Lutsk за підтримки центру Дія.Бізнес у Луцьку. Більше про Urban Vision Lutsk можна дізнатися на сайті проєкту «Місто Львів почало розвивати транспортну мережу і мобільність з фокусом на дизайн вулиць. Відправною точкою для змін стало Євро-2012. Коли у 2007 році стало відомо, що Львів — одне із міст, яке буде приймати чемпіонат, держава почала виділяти кошти на ремонти проїзних частин, також ми отримали декілька великих кредитів, налагодили роботу з міжнародними організаціями. До 2007 року Львів фактично був в застої, місто майже не розвивалося і не змінювалося», — розповів Орест Олеськів.Проте активне фінансування не відразу означало позитивні зміни. Ремонти вулиць робили швидко і тому часто вони не надто продумувалися. З іншого боку, такі неоднозначні зміни спровокували львів’ян втрутитися та донести свою позицію: місто повинно бути не лише для автомобілів, а й для пішоходів та велосипедистів.Львів’яни самі намалювали першу велодоріжкуСитуація із масовими ремонтами проїжджих частин та ігноруванням тротуарів й інших пішохідних зон, почала не подобатись деяким львів’янам, які були в Європі і бачили, як розвиваються інші міста. Мешканці почали вимагати, щоб в місті розвивали не тільки автомобільну інфраструктуру, а й думали про пішоходів і велосипедистів.У 2010 році до Європейського тижня мобільності львів’яни провели акцію — намалювали фарбою на асфальтному покритті проспекту Свободи першу велодоріжку.Міський голова запросив до співпраці одного із активістів.став його радником з питань велосипедної інфраструктури і впродовж 2010-2011 років розробив Концепцію розвитку велосипедної мережі, що передбачала будівництво 268 км велоінфраструктури. Зараз вже є збудованих 135 км велодоріжок.До слова, всі велосипедні доріжки у Львові мають асфальтне покриття, адже міські велосипеди дуже чутливі до поверхні, а бруківка дає постійну вібрацію і їхати такими доріжками менш комфортно та дає сильніше навантаження.Паралельно у Львові почали розвиватися інші ініціативи місцевих мешканців. Однією із проблем центральної частини міста було те, що тротуари перетворилися на парковки. Так народилася ініціатива «Дайте пройти».Окрім того, що львів’яни клеїли наліпки на неправильно припарковані авто, також організували спільнокошт. За рекордний час — 2 тижні — зібрали гроші на 100 стовпців для 10 вулиць.Міська влада підхопила цю ініціативу і почали виділяти з бюджету кошти на стовпці та встановлювати їх вздовж тротуарів. Тепер у центрі Львова фактично всі тротуари захищені від автомобілів.Одна із вулиць, де в той час зробили капітальний ремонт — вулиця Городоцька. Це одна із ключових магістралей міста, яка виходить до центру. Після реконструкції вулиця виглядала як одне суцільне полотно з бруківки, а посередині — незрозумілий «острівець» з плитки, який не мав ніякого функціонального призначення. Як тільки після ремонту відкрили вулицю, на «острівці» відразу почали паркуватися автомобілі.Не надто естетичний вигляд вулиці Городоцької викликав обурення мешканців. Львів’яни сфотографували цю вулицю, домалювали у «фотошопі» по центру дерева і запостили в соцмережах. Активісти підхопили ідею та організували спільнокошт на посадку дерев. Згодом тут висадили алею із сакур.Кейс із вулицею Городоцькою підняв дискусію про те, якими мають бути міські вулиці. Львів’яни згодом організували не одну ініціативу із озеленення простору.Повну версію трансляції Urban Talks Lutsk за участі начальника управління транспорту Львова Ореста Олеськіва та спеціалістки управління архітектури та урбаністики Львоваможна переглянути за посиланням

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