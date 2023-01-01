Волинські сапери-нацгвардійці розповіли про розмінування звільнених міст

Іван та Віталій брали участь у розмінуванні звільнених українських міст від окупації російськими військами на півдні України.



До Дня інженерних військ, який в Україні відзначають 3 листопада,



Як розповів Суспільному військовослужбовець Іван, розміновував території Чорнобаївки, Херсона та Миколаєва. Говорить: російські війська при мінуванні постійно використовують хитрощі, щоб завдати українським захисникам більше поранень.



"Коли ми знімали міну червону MSK 40, вона з однієї сторони стоїть в основному на розтяжці. З однієї сторони вроді все нормально, ударнік, розтяжка, все як має бути. Детонатор електричний стояв на OZM-ці. Коли ми її знімали, добре, що замітили вчасно. Якби перерізали, то спрацювала б сама міна", — каже нацгвардієць.



Військовий НГУ Віталій — інструктор з інженерної підготовки. З його слів, часто на лінії зіткнення залишаються міни-сюрпризи, які закладають під боєприпаси.

Нацгвардієць Віталій.

"Зараз на нашому такому невеличкому імпровізованому столі знаходяться міни та боєприпаси, які найчастіше використовуються нами та ворогом. Найчастіше попадають міни ПФМ-1 і ПФМ-1С. Одна із самоліквідацією, а друга — без. Це аналог міни американської зуб дракона", — каже сапер.

Нацгвардієць Іван.

Віталій зазначає: найвідповідальніше у його роботі — якісно навчити підлеглих, бо від цього залежить їхнє життя. У підготовці, каже сапер, використовують три основні правила: "Не знаєш – не чіпай! А знаєш – тим більше не чіпай! Ну і третє: береженого, Бог береже".



Зі слів військових Івана та Віталія, залишені російськими військами боєприпаси на українській землі можуть бути небезпечні ще пів століття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські сапери з Національної гвардіїтабрали участь у розмінуванні звільнених українських міст від окупації російськими військами на півдні України.До Дня інженерних військ, який в Україні відзначають 3 листопада, Суспільне поспілкувалося з нацгвардійцями про їхню професійну діяльність у зоні бойових дій й особливості знешкодження вибухонебезпечних предметів.Як розповів Суспільному військовослужбовець Іван, розміновував території Чорнобаївки, Херсона та Миколаєва. Говорить: російські війська при мінуванні постійно використовують хитрощі, щоб завдати українським захисникам більше поранень."Коли ми знімали міну червону MSK 40, вона з однієї сторони стоїть в основному на розтяжці. З однієї сторони вроді все нормально, ударнік, розтяжка, все як має бути. Детонатор електричний стояв на OZM-ці. Коли ми її знімали, добре, що замітили вчасно. Якби перерізали, то спрацювала б сама міна", — каже нацгвардієць.Військовий НГУ Віталій — інструктор з інженерної підготовки. З його слів, часто на лінії зіткнення залишаються міни-сюрпризи, які закладають під боєприпаси."Зараз на нашому такому невеличкому імпровізованому столі знаходяться міни та боєприпаси, які найчастіше використовуються нами та ворогом. Найчастіше попадають міни ПФМ-1 і ПФМ-1С. Одна із самоліквідацією, а друга — без. Це аналог міни американської зуб дракона", — каже сапер.Віталій зазначає: найвідповідальніше у його роботі — якісно навчити підлеглих, бо від цього залежить їхнє життя. У підготовці, каже сапер, використовують три основні правила: "Не знаєш – не чіпай! А знаєш – тим більше не чіпай! Ну і третє: береженого, Бог береже".Зі слів військових Івана та Віталія, залишені російськими військами боєприпаси на українській землі можуть бути небезпечні ще пів століття.

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