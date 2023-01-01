Волинські сапери-нацгвардійці розповіли про розмінування звільнених міст

Волинські сапери-нацгвардійці розповіли про розмінування звільнених міст
Волинські сапери з Національної гвардії Іван та Віталій брали участь у розмінуванні звільнених українських міст від окупації російськими військами на півдні України.

До Дня інженерних військ, який в Україні відзначають 3 листопада, Суспільне поспілкувалося з нацгвардійцями про їхню професійну діяльність у зоні бойових дій й особливості знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Як розповів Суспільному військовослужбовець Іван, розміновував території Чорнобаївки, Херсона та Миколаєва. Говорить: російські війська при мінуванні постійно використовують хитрощі, щоб завдати українським захисникам більше поранень.

"Коли ми знімали міну червону MSK 40, вона з однієї сторони стоїть в основному на розтяжці. З однієї сторони вроді все нормально, ударнік, розтяжка, все як має бути. Детонатор електричний стояв на OZM-ці. Коли ми її знімали, добре, що замітили вчасно. Якби перерізали, то спрацювала б сама міна", — каже нацгвардієць.

Військовий НГУ Віталій — інструктор з інженерної підготовки. З його слів, часто на лінії зіткнення залишаються міни-сюрпризи, які закладають під боєприпаси.
Нацгвардієць Віталій.
Нацгвардієць Віталій.

"Зараз на нашому такому невеличкому імпровізованому столі знаходяться міни та боєприпаси, які найчастіше використовуються нами та ворогом. Найчастіше попадають міни ПФМ-1 і ПФМ-1С. Одна із самоліквідацією, а друга — без. Це аналог міни американської зуб дракона", — каже сапер.
Нацгвардієць Іван.
Нацгвардієць Іван.

Віталій зазначає: найвідповідальніше у його роботі — якісно навчити підлеглих, бо від цього залежить їхнє життя. У підготовці, каже сапер, використовують три основні правила: "Не знаєш – не чіпай! А знаєш – тим більше не чіпай! Ну і третє: береженого, Бог береже".
Волинські сапери-нацгвардійці розповіли про розмінування звільнених міст

Зі слів військових Івана та Віталія, залишені російськими військами боєприпаси на українській землі можуть бути небезпечні ще пів століття.


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Теги: Волинські сапери, розмінування
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