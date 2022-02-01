Амбулаторія у селі на Волині – без сімейного лікаря





Приміщення орієнтовно рік зачинене, місцеві змушені їхати до медиків за 30 кілометрів у Луцьк, або ж у Торчин, до якого через погану дорогу добиратися орієнтовно пів години, розповів Анатолій Мельничук.



Що каже місцева влада



Анатолій Мельничук каже: щоб приміщення не руйнувалося, мусять його обігрівати, хоч прийму лікарів і немає. Цільового призначення будівлі змінити не можуть, бо каже: гроші Світовий банк виділив саме на амбулаторію.



Зі слів старости, у перший рік роботи закладу тут працював сімейний лікар, вів прийом педіатр, були фельдшер і санітарка.



"Скільки ще залишилося картотеки, десь чоловік 300, а було понад 2 000 тисячі. Дітей у нас багато: шкільного віку дітей десь сотня і дошкільного — 70 дітей. Загальна кількість населення, бо у нас тут два села Хорохорин і Михайлівка – 850 людей", — говорить Анатолій Мельничук.

Староста села Хорохорин Анатолій Мельничук.

Будівництво амбулаторії вартувало три з половиною мільйони гривень грантових грошей, розповідає староста. Розповідає: в амбулаторії була можливість на місці робити аналізи, ультразвукове обстеження, кардіограму. Працювали санвузли, підведена вода, на підлозі — тактильна плитка для незрячих. Нині кабінети розформовані.



Як живеться жителям Хорохорина без сімейного лікаря



Місцева мешканка Валентина Ткачук каже, щоб навіть отримати якусь таблетку, то потрібно їхати у Торчин, а автобуси в село їздять не часто: рейс вранці та ввечері та ще два. "Півдня треба тинятися. Більшість швидку викликає, як не може людина заїхати", — говорить жінка.



Ще одна місцева жителька Неля Зпіерт каже, що в селі проживає багато дітей та пенсіонерів. Жінка каже, як амбулаторія працювала, то людям було зручніше: "Було, де тиск поміряти та прокапатися".

Місцева жителька Неля Зпіерт.

Ми не можемо заставити лікаря працювати, каже староста села. Додає: лікар повинен знайти собі декларантів, ніхто не захоче їхати в Хорохорин працювати, хіба що на пів ставки.



Як коментують ситуацію в обласному управлінні охорони здоров’я



Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я Юрія Легкодуха, на Волині є 115 сільських амбулаторій, сімейних лікарів у них не вистачає, але скільки саме – такого обліку не ведуть.

Волинь місцева жителька Валентина Ткачук.

Щодо відсутності сімейного лікаря у Хорохорині каже: я не призначу у Хорохорині лікаря, а лише можу сприяти, допомагати у тому, щоб налагодити роботу. Ця амбулаторія знаходиться на балансі Торчинської громади. Кадровий потенціал – це прерогатива керівника громади.

Керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В амбулаторію села Хорохорин Торчинської громади, яку збудували два роки тому за гроші Світового банку, не можуть знайти сімейного лікаря.Приміщення орієнтовно рік зачинене, місцеві змушені їхати до медиків за 30 кілометрів у Луцьк, або ж у Торчин, до якого через погану дорогу добиратися орієнтовно пів години, розповів Суспільному староста селаАнатолій Мельничук каже: щоб приміщення не руйнувалося, мусять його обігрівати, хоч прийму лікарів і немає. Цільового призначення будівлі змінити не можуть, бо каже: гроші Світовий банк виділив саме на амбулаторію.Зі слів старости, у перший рік роботи закладу тут працював сімейний лікар, вів прийом педіатр, були фельдшер і санітарка."Скільки ще залишилося картотеки, десь чоловік 300, а було понад 2 000 тисячі. Дітей у нас багато: шкільного віку дітей десь сотня і дошкільного — 70 дітей. Загальна кількість населення, бо у нас тут два села Хорохорин і Михайлівка – 850 людей", — говорить Анатолій Мельничук.Будівництво амбулаторії вартувало три з половиною мільйони гривень грантових грошей, розповідає староста. Розповідає: в амбулаторії була можливість на місці робити аналізи, ультразвукове обстеження, кардіограму. Працювали санвузли, підведена вода, на підлозі — тактильна плитка для незрячих. Нині кабінети розформовані.Місцева мешканкакаже, щоб навіть отримати якусь таблетку, то потрібно їхати у Торчин, а автобуси в село їздять не часто: рейс вранці та ввечері та ще два. "Півдня треба тинятися. Більшість швидку викликає, як не може людина заїхати", — говорить жінка.Ще одна місцева жителькакаже, що в селі проживає багато дітей та пенсіонерів. Жінка каже, як амбулаторія працювала, то людям було зручніше: "Було, де тиск поміряти та прокапатися".Ми не можемо заставити лікаря працювати, каже староста села. Додає: лікар повинен знайти собі декларантів, ніхто не захоче їхати в Хорохорин працювати, хіба що на пів ставки.Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я, на Волині є 115 сільських амбулаторій, сімейних лікарів у них не вистачає, але скільки саме – такого обліку не ведуть.Щодо відсутності сімейного лікаря у Хорохорині каже: я не призначу у Хорохорині лікаря, а лише можу сприяти, допомагати у тому, щоб налагодити роботу. Ця амбулаторія знаходиться на балансі Торчинської громади. Кадровий потенціал – це прерогатива керівника громади.

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