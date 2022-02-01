Амбулаторія у селі на Волині – без сімейного лікаря

Амбулаторія у селі на Волині – без сімейного лікаря
В амбулаторію села Хорохорин Торчинської громади, яку збудували два роки тому за гроші Світового банку, не можуть знайти сімейного лікаря.

Приміщення орієнтовно рік зачинене, місцеві змушені їхати до медиків за 30 кілометрів у Луцьк, або ж у Торчин, до якого через погану дорогу добиратися орієнтовно пів години, розповів Суспільному староста села Анатолій Мельничук.

Що каже місцева влада

Анатолій Мельничук каже: щоб приміщення не руйнувалося, мусять його обігрівати, хоч прийму лікарів і немає. Цільового призначення будівлі змінити не можуть, бо каже: гроші Світовий банк виділив саме на амбулаторію.

Зі слів старости, у перший рік роботи закладу тут працював сімейний лікар, вів прийом педіатр, були фельдшер і санітарка.

"Скільки ще залишилося картотеки, десь чоловік 300, а було понад 2 000 тисячі. Дітей у нас багато: шкільного віку дітей десь сотня і дошкільного — 70 дітей. Загальна кількість населення, бо у нас тут два села Хорохорин і Михайлівка – 850 людей", — говорить Анатолій Мельничук.
Староста села Хорохорин Анатолій Мельничук.
Староста села Хорохорин Анатолій Мельничук.

Будівництво амбулаторії вартувало три з половиною мільйони гривень грантових грошей, розповідає староста. Розповідає: в амбулаторії була можливість на місці робити аналізи, ультразвукове обстеження, кардіограму. Працювали санвузли, підведена вода, на підлозі — тактильна плитка для незрячих. Нині кабінети розформовані.

Як живеться жителям Хорохорина без сімейного лікаря

Місцева мешканка Валентина Ткачук каже, щоб навіть отримати якусь таблетку, то потрібно їхати у Торчин, а автобуси в село їздять не часто: рейс вранці та ввечері та ще два. "Півдня треба тинятися. Більшість швидку викликає, як не може людина заїхати", — говорить жінка.

Ще одна місцева жителька Неля Зпіерт каже, що в селі проживає багато дітей та пенсіонерів. Жінка каже, як амбулаторія працювала, то людям було зручніше: "Було, де тиск поміряти та прокапатися".
Місцева жителька Неля Зпіерт.
Місцева жителька Неля Зпіерт.

Ми не можемо заставити лікаря працювати, каже староста села. Додає: лікар повинен знайти собі декларантів, ніхто не захоче їхати в Хорохорин працювати, хіба що на пів ставки.

Як коментують ситуацію в обласному управлінні охорони здоров’я

Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я Юрія Легкодуха, на Волині є 115 сільських амбулаторій, сімейних лікарів у них не вистачає, але скільки саме – такого обліку не ведуть.
Волинь місцева жителька Валентина Ткачук.
Волинь місцева жителька Валентина Ткачук.

Щодо відсутності сімейного лікаря у Хорохорині каже: я не призначу у Хорохорині лікаря, а лише можу сприяти, допомагати у тому, щоб налагодити роботу. Ця амбулаторія знаходиться на балансі Торчинської громади. Кадровий потенціал – це прерогатива керівника громади.
Керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.
Керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.

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Теги: Волинь, амбулаторія, сімейний лікар
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