У волинянина видурили 200 тисяч за віртуальне авто

У волинянина видурили 200 тисяч за віртуальне авто
Поліція розшукує шахраїв, які ошукали жителя Камінь-Каширського району на Волині на понад 200 тисяч гривень під час купівлі авто.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.

Через лінію 102 надійшло повідомлення про те, що наприкінці жовтня чоловік переказав кошти за автомобіль, який повинні були доставити 1 листопада.

Після отримання коштів на рахунок мобільний телефон аферистів одразу було заблоковано. Зрозумівши, що його ошукали, чоловік вирішив звернутися до поліції.

Поліцейські вкотре застерігають громадян бути уважними та не перераховувати кошти заздалегідь.


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Теги: шахраї, Україна
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