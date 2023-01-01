У волинянина видурили 200 тисяч за віртуальне авто

Поліція розшукує шахраїв, які ошукали жителя Камінь-Каширського району на Волині на понад 200 тисяч гривень під час купівлі авто.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.Через лінію 102 надійшло повідомлення про те, що наприкінці жовтня чоловік переказав кошти за автомобіль, який повинні були доставити 1 листопада.Після отримання коштів на рахунок мобільний телефон аферистів одразу було заблоковано. Зрозумівши, що його ошукали, чоловік вирішив звернутися до поліції.Поліцейськігромадян бути уважними та не перераховувати кошти заздалегідь.