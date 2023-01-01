Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч

Учні ковельського ліцею № 11 на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України зуміли зібрати 177 тисяч гривень.Про це в телеграмі інформує мер Ковеля«Сьогодні, хоч і не надовго, вдалося потрапити на ярмарок. Масштаб і атмосфера, скажу чесно, вразили і додали сил. Діти завзято пропонували кожен свій товар, емоційно ділилися враженнями від події, фотографувалися», - пише Ігор Чайка.З його слів, за виручені гроші учні і вчителі мають намір купити дрони-камікадзе.Сьогоднішній ярмарок – це частина заходів, які ліцей постійно влаштовує, аби мати можливість допомагати війську.Восени минулого року на такому ж ярмарку учні вторгували 68 тисяч, за які купили дрон.Весною цього року – 108 тисяч. Вчителі, працівники школи доклали ще своїх грошей і купили автівку, на якій на передову поїхав батько одного з учнів.Крім того, придбали Starlink, купували віск та виготовляли окопні свічки, випускники ліцею виготовляли зарядні пристрої.«Не можна заспокоюватися, бо на фронті хлопцям дуже важко», – сказала директорка ліцеюНагадаємо, у Володимирі під час книжкового ярмаркугривень на потреби ЗСУ.