Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч

Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч
Учні ковельського ліцею № 11 на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України зуміли зібрати 177 тисяч гривень.

Про це в телеграмі інформує мер Ковеля Ігор Чайка.

«Сьогодні, хоч і не надовго, вдалося потрапити на ярмарок. Масштаб і атмосфера, скажу чесно, вразили і додали сил. Діти завзято пропонували кожен свій товар, емоційно ділилися враженнями від події, фотографувалися», - пише Ігор Чайка.
Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч

З його слів, за виручені гроші учні і вчителі мають намір купити дрони-камікадзе.

Сьогоднішній ярмарок – це частина заходів, які ліцей постійно влаштовує, аби мати можливість допомагати війську.

Восени минулого року на такому ж ярмарку учні вторгували 68 тисяч, за які купили дрон.
Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч

Весною цього року – 108 тисяч. Вчителі, працівники школи доклали ще своїх грошей і купили автівку, на якій на передову поїхав батько одного з учнів.
Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч

Крім того, придбали Starlink, купували віск та виготовляли окопні свічки, випускники ліцею виготовляли зарядні пристрої.
Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч

«Не можна заспокоюватися, бо на фронті хлопцям дуже важко», – сказала директорка ліцею Галина Сидорук.

Нагадаємо, у Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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