Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч
Сьогодні, 18:19
Учні ковельського ліцею № 11 на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України зуміли зібрати 177 тисяч гривень.
Про це в телеграмі інформує мер Ковеля Ігор Чайка.
«Сьогодні, хоч і не надовго, вдалося потрапити на ярмарок. Масштаб і атмосфера, скажу чесно, вразили і додали сил. Діти завзято пропонували кожен свій товар, емоційно ділилися враженнями від події, фотографувалися», - пише Ігор Чайка.
З його слів, за виручені гроші учні і вчителі мають намір купити дрони-камікадзе.
Сьогоднішній ярмарок – це частина заходів, які ліцей постійно влаштовує, аби мати можливість допомагати війську.
Восени минулого року на такому ж ярмарку учні вторгували 68 тисяч, за які купили дрон.
Весною цього року – 108 тисяч. Вчителі, працівники школи доклали ще своїх грошей і купили автівку, на якій на передову поїхав батько одного з учнів.
Крім того, придбали Starlink, купували віск та виготовляли окопні свічки, випускники ліцею виготовляли зарядні пристрої.
«Не можна заспокоюватися, бо на фронті хлопцям дуже важко», – сказала директорка ліцею Галина Сидорук.
Нагадаємо, у Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі інформує мер Ковеля Ігор Чайка.
«Сьогодні, хоч і не надовго, вдалося потрапити на ярмарок. Масштаб і атмосфера, скажу чесно, вразили і додали сил. Діти завзято пропонували кожен свій товар, емоційно ділилися враженнями від події, фотографувалися», - пише Ігор Чайка.
З його слів, за виручені гроші учні і вчителі мають намір купити дрони-камікадзе.
Сьогоднішній ярмарок – це частина заходів, які ліцей постійно влаштовує, аби мати можливість допомагати війську.
Восени минулого року на такому ж ярмарку учні вторгували 68 тисяч, за які купили дрон.
Весною цього року – 108 тисяч. Вчителі, працівники школи доклали ще своїх грошей і купили автівку, на якій на передову поїхав батько одного з учнів.
Крім того, придбали Starlink, купували віск та виготовляли окопні свічки, випускники ліцею виготовляли зарядні пристрої.
«Не можна заспокоюватися, бо на фронті хлопцям дуже важко», – сказала директорка ліцею Галина Сидорук.
Нагадаємо, у Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині допомогли воїнам, які боронять небо
Сьогодні, 18:56
Учні волинської школи зібрали для ЗСУ майже 200 тисяч
Сьогодні, 18:19
Аукціон військових трофеїв та зірковий концерт: в ресторані біля Луцька збиратимуть гроші на ЗСУ
Сьогодні, 18:04
У волинянина видурили 200 тисяч за віртуальне авто
Сьогодні, 17:57