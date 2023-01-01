У Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ

У Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ
У Володимирі на Валах Городища 16 жовтня відбувся благодійний книжковий ярмарок «Книга за життя».

Про це інформує БУГ.

Зустрічали гостей ярмарку музичними ритмами осені від місцевого інструментального ансамблю «Секвенція». Цікаві історії розповідав Андрій Павляшик. Окрім придбання самих книг та виробів хендмейду від місцевих майстрів-рукотворів, всі охочі могли взяти участь у майстер-класі з виготовлення свічки із вощини від Тетяни Пяткіної.

Також відвідувачів частували смачною курятиною від Володимир-Волинської птахофабрики, пловом і гарячими коктейлями, які готував Історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир», а особливої атмосфери додали посиденьки біля вогнища з українськими піснями.

Незважаючи на прохолодну погоду, організаторам вдалося згуртувати людей та зібрати понад 20 тисяч гривень, які передадуть волонтеру Андрію Дячуку для закупівлі дрона нашим бійцям.


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Теги: Книжковий ярмарок, ЗСУ, збір коштів
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