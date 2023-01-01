Доступ в інтернет: як залишатися онлайн при блекауті

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як залишатися на зв’язку та мати стійкий інтрнет під час блекаутів.Інструкцію опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.“Разом з інтернет-провайдерами готуємося до можливих блекаутів та робимо все, щоб українці мали стійкий до відключень інтернет. Закуповуємо акумулятори, системи резервного живлення, переходимо на енергоощадні інтернет-мережі. На випадок екстрених ситуацій підготували для вас коротку інструкцію, як мати стабільний інтернет навіть тоді, коли немає світла”, – йдеться у дописі міністра.Найперше — потрібно уточнити у інтернет-провайдера, чи перейшов він на енергоощадні мережі, на який термін він зможе забезпечити вас інтернетом. PON — це найсучасніша технологія, яка дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин. Зараз послугами таких провайдерів користуються 2,7 млн українців.Якщо відповідь провайдера вас не задовольнить — знайдіть найближчого до вас, який надає послуги PON, і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами. Також необхідно придбати повербанк для роботи вашого WI-FI-роутера.