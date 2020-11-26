У Ківерцях відремонтують головний корпус лікарні: названо суму





Про це



Тендер на роботи на сайті держзакупівель оголосило комунальне підприємство «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради». Пропозиції учасників приймають до 18 жовтня. Аукціон розпочнеться 19 жовтня.



Очікувана вартість капітального ремонту частини даху головного корпусу закладу охорони здоров’я – 8,992 мільйона гривень.



За ці кошти, відповідно до технічного завдання, мають виконати наступні роботи: перекриття покрівлі з металопрофілю, утеплення горища, огородження покрівлі, улаштування водовідведення з покрівлі, вогнезахист дерев’яних конструкцій, улаштування блискавкозахисту тощо.



Ремонт планують завершити до 31 грудня 2024 року.



Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях протягом року планують відремонтувати центральну лікарню. Йдеться про капітальний ремонт частини даху головного корпусу лікарні з поліклінікою, що на вулиці Філатова, 6 у Ківерцях.Про це пише ІА "Волинські новини".Тендер на роботи на сайті держзакупівель оголосило комунальне підприємство «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради». Пропозиції учасників приймають до 18 жовтня. Аукціон розпочнеться 19 жовтня.Очікувана вартість капітального ремонту частини даху головного корпусу закладу охорони здоров’я – 8,992 мільйона гривень.За ці кошти, відповідно до технічного завдання, мають виконати наступні роботи: перекриття покрівлі з металопрофілю, утеплення горища, огородження покрівлі, улаштування водовідведення з покрівлі, вогнезахист дерев’яних конструкцій, улаштування блискавкозахисту тощо.Ремонт планують завершити до 31 грудня 2024 року.Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

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