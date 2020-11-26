У Ківерцях відремонтують головний корпус лікарні: названо суму

У Ківерцях відремонтують головний корпус лікарні: названо суму
У Ківерцях протягом року планують відремонтувати центральну лікарню. Йдеться про капітальний ремонт частини даху головного корпусу лікарні з поліклінікою, що на вулиці Філатова, 6 у Ківерцях.

Про це пише ІА "Волинські новини".

Тендер на роботи на сайті держзакупівель оголосило комунальне підприємство «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради». Пропозиції учасників приймають до 18 жовтня. Аукціон розпочнеться 19 жовтня.

Очікувана вартість капітального ремонту частини даху головного корпусу закладу охорони здоров’я – 8,992 мільйона гривень.

За ці кошти, відповідно до технічного завдання, мають виконати наступні роботи: перекриття покрівлі з металопрофілю, утеплення горища, огородження покрівлі, улаштування водовідведення з покрівлі, вогнезахист дерев’яних конструкцій, улаштування блискавкозахисту тощо.

Ремонт планують завершити до 31 грудня 2024 року.

Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ремонт, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцях відремонтують головний корпус лікарні: названо суму
Сьогодні, 01:35
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Доступ в інтернет: як залишатися онлайн при блекауті
17 жовтень, 23:44
У Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ
17 жовтень, 23:17
У Луцьку обрали Міс Принцесу України: хто отримав корону
17 жовтень, 22:54
Схожі новини
У Луцьку відремонтували один із корпусів лікарні. ФОТО У Луцьку відремонтували один із корпусів лікарні. ФОТО
06 вересень, 02:17
Інфекційне відділення волинської лікарні, де лікують хворих на коронавірус, потребує капітального ремонту Інфекційне відділення волинської лікарні, де лікують хворих на коронавірус, потребує капітального ремонту
26 листопад, 2020, 21:49
У львівській лікарні, яку очолив волинянин, забудовники безкоштовно ремонтують корпус для Covid-зони на 350 ліжок У львівській лікарні, яку очолив волинянин, забудовники безкоштовно ремонтують корпус для Covid-зони на 350 ліжок
05 листопад, 2020, 21:37
Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень
20 вересень, 2020, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях відремонтують головний корпус лікарні: названо суму
Сьогодні, 01:35
 0
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Доступ в інтернет: як залишатися онлайн при блекауті
17 жовтень, 23:44
 0
У Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ
17 жовтень, 23:17
 0
У Луцьку обрали Міс Принцесу України: хто отримав корону
17 жовтень, 22:54
 0
Медіа
відео
1/8