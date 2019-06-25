На вулицях Луцька все частіше розгулюють дикі лисиці

На вулицях Луцька все частіше розгулюють дикі лисиці
Останім часом на вулицях Луцька міськи жителів все частіше бачать диких лисиць.

Про це стало відомо під час розширеної наради міського голови 17 жовтня, інформує ВСН.

Протягом вересня і половини жовтня до Луцькради надійшло, щонайменше, п'ять звернень від жителів міста про те, що вони бачили диких тварин просто серед міста. Такі випадки, зокрема, мали місце на вул. Арцеулова, Глушець, Генерала Грушевського та інших.

Утім, як запевнила директора Луцького зоопарку Людмила Денисенко, містяни бачать одну і ту ж лисицю, єдине - щоправда у різних локаціях міста. З її слів, не варто намагатися спіймати тварину, погладити чи погодувати її.

«Власне, це є одне лисеня, яке є сталим підлітком і яке шукає, де б знайти більш самостійне життя. Про цю ситуацію ми обізнані, адже виїжджаємо на виклики», - інформувала Денисенко.

Також очільниця звіринця наголосила, що під час війни в Україні заборонено полювання, тому два роки тварини розмножуються безконтрольно. Іншим чинником є те, що ліси заміновані, тому хижі тварини йдуть у міста. Утім, лисиці визнані такою ж екосистемою міста, як і коти, собаки та навіть щурі.

Людмила Денисенко радить містям не підходити до лисиць. Самостійно ж тварина на людину кинутися не повинна.

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Теги: Лисиці, Луцьк
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