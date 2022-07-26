Строк дії е-рецептів збільшили до 90 днів
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Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів замість 30 днів, як було раніше.
Про це повідомляє МОЗ.
Як пояснили в міністерстві, це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт.
При цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними.
У МОЗ звертають увагу, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.
Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.
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Про це повідомляє МОЗ.
Як пояснили в міністерстві, це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт.
При цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними.
У МОЗ звертають увагу, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.
Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.
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