Часткове знеструмлення у Луцьку перенесли
Сьогодні, 07:46
Роботи з технічного обслуговування мереж у Луцьку перенесли на четвер 19 жовтня через технологічні порушення в мережі.
Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуку.
На час проведення робіт з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на вулицях Мирослава Скорика, Андрія Марцинюка, Сосюри, Руданського, Василя Стуса.
У режимі реального часу інформація про перерви відображається на офіційному сайті https://energy.volyn.ua – розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання".
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Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуку.
На час проведення робіт з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на вулицях Мирослава Скорика, Андрія Марцинюка, Сосюри, Руданського, Василя Стуса.
У режимі реального часу інформація про перерви відображається на офіційному сайті https://energy.volyn.ua – розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання".
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