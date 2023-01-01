Часткове знеструмлення у Луцьку перенесли





Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуку.



На час проведення робіт з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на вулицях Мирослава Скорика, Андрія Марцинюка, Сосюри, Руданського, Василя Стуса.



У режимі реального часу інформація про перерви відображається на офіційному сайті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Роботи з технічного обслуговування мереж у Луцьку перенесли на четвер 19 жовтня через технологічні порушення в мережі.Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуку.На час проведення робіт з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на вулицях Мирослава Скорика, Андрія Марцинюка, Сосюри, Руданського, Василя Стуса.У режимі реального часу інформація про перерви відображається на офіційному сайті https://energy.volyn.ua – розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання".

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