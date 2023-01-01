Часткове знеструмлення у Луцьку перенесли

Часткове знеструмлення у Луцьку перенесли
Роботи з технічного обслуговування мереж у Луцьку перенесли на четвер 19 жовтня через технологічні порушення в мережі.

Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго» у Фейсбуку.

На час проведення робіт з 8:00 до 19:00 припинять подачу електроенергії у Луцьку на вулицях Мирослава Скорика, Андрія Марцинюка, Сосюри, Руданського, Василя Стуса.

У режимі реального часу інформація про перерви відображається на офіційному сайті https://energy.volyn.ua – розділ "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання".

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Теги: Знеструмлення, Луцьк
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