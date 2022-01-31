В Україні з’явиться новий телеканал





Бенефіціарний власник каналу Ігор Петренко розповів



«Ми вважаємо, що сьогодні влучний час запропонувати глядачам нове медіа, яке задовольнятиме їхні потреби в різноманітному контенті», – сказав Ігор Петренко.



Основними тематичними та жанровими напрямками каналу стануть гумор, публіцистика, детектив, екшн та комедія. Канал також планує запустити прямоефірне ранкове шоу з корисною та актуальною інформацією, спрямованою на широку глядацьку аудиторію.



Разом з тим «Стрімлайн медіа» виразила зацікавленість у міжнародному копродакшені.



Додамо, що компанію «Стрімлайн медіа» було засновано у квітні 2023 року. Її статутний капітал становить 500 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія «Стрімлайн медіа» оголосила про те, що подала до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення заявку на участь у конкурсі на вільні місця в мультиплексах «Зеонбуду» для запуску нового каналу загальної тематики з логотипом «Ми — Україна+».Бенефіціарний власник каналурозповів «Детектору медіа» , що «Ми — Україна+» планує показувати програми, фільми та серіали національного та західного виробництва.«Ми вважаємо, що сьогодні влучний час запропонувати глядачам нове медіа, яке задовольнятиме їхні потреби в різноманітному контенті», – сказав Ігор Петренко.Основними тематичними та жанровими напрямками каналу стануть гумор, публіцистика, детектив, екшн та комедія. Канал також планує запустити прямоефірне ранкове шоу з корисною та актуальною інформацією, спрямованою на широку глядацьку аудиторію.Разом з тим «Стрімлайн медіа» виразила зацікавленість у міжнародному копродакшені.Додамо, що компанію «Стрімлайн медіа» було засновано у квітні 2023 року. Її статутний капітал становить 500 тисяч гривень.

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