В Україні з’явиться новий телеканал

В Україні з’явиться новий телеканал
Компанія «Стрімлайн медіа» оголосила про те, що подала до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення заявку на участь у конкурсі на вільні місця в мультиплексах «Зеонбуду» для запуску нового каналу загальної тематики з логотипом «Ми — Україна+».

Бенефіціарний власник каналу Ігор Петренко розповів «Детектору медіа», що «Ми — Україна+» планує показувати програми, фільми та серіали національного та західного виробництва.

«Ми вважаємо, що сьогодні влучний час запропонувати глядачам нове медіа, яке задовольнятиме їхні потреби в різноманітному контенті», – сказав Ігор Петренко.

Основними тематичними та жанровими напрямками каналу стануть гумор, публіцистика, детектив, екшн та комедія. Канал також планує запустити прямоефірне ранкове шоу з корисною та актуальною інформацією, спрямованою на широку глядацьку аудиторію.

Разом з тим «Стрімлайн медіа» виразила зацікавленість у міжнародному копродакшені.

Додамо, що компанію «Стрімлайн медіа» було засновано у квітні 2023 року. Її статутний капітал становить 500 тисяч гривень.

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Теги: Телеканал, розважальний контент
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