112 тисяч українців отримали виплати як ВПО, але перебували за кордоном





Про це повідомила міністр соцполітики Оксана Жолнович, - пише



Статус ВПО люди отримують з 2014 року. Деякі живуть з ним уже 10 років. Оксана Жолнович вважає, що це абсурдна ситуація, коли на людину на все життя повісили цей ярлик.



«Далі держава створила пільги для цієї категорії громадян, потім зрозуміла, що не може їх забезпечувати і створює додаткові перепони. Так, наприклад, було з пенсіями для ВПО, - каже міністерка. - Зараз ми не можемо йти по тому ж сценарію. Потрібно розуміти мету надання виплат/пільг та одразу визначати їхній термін. Зараз ВПО можуть отримати виплати лише на шість місяців із можливістю продовження ще на шість за умови незадовільного майнового стану», - зауважила Жолнович.



Вона додає, що мета таких виплат – реінтеграція людини на новій території, та цей процес не може тривати нескінченно.



«За пів року особа може знайти собі роботу, під час війни це тим більше необхідно робити. Поділяю позицію президента, що люди зараз мають або воювати, або працювати. Далі людина може отримувати пільги, при необхідності за певною категорією – інвалідність, бідність тощо. Але вже без привʼязки до ВПО. Міністерство реінтеграції розробляє закон, щоб обмежити статус ВПО до пʼяти років», - повідомила Жолнович.



У серпні Кабмін вніс зміни в постанову щодо виплат ВПО. Якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо), то вона втрачає право на виплати.



«Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 000 осіб. Для бюджету – зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць. Наразі така верифікація відбувається постійно, - сказала Оксана Жолнович. - Також щомісяця ми проводимо перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще у 9800 було подвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах», - навела приклад міністерка.



Крім того, вона розповіла, що був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн. Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За весь час повномасштабної війни допомогу від держави, як ВПО отримали 5 мільйонів осіб. Це одна з найбільших програм Міністерства соціальної політики. У 2023-му на допомогу ВПО передбачено 57 млрд грн. На наступний рік орієнтовно така ж сума. Втім, в програму підтримки ВПО планують внести зміни.Про це повідомила міністр соцполітики, - пише Інформатор. Статус ВПО люди отримують з 2014 року. Деякі живуть з ним уже 10 років. Оксана Жолнович вважає, що це абсурдна ситуація, коли на людину на все життя повісили цей ярлик.«Далі держава створила пільги для цієї категорії громадян, потім зрозуміла, що не може їх забезпечувати і створює додаткові перепони. Так, наприклад, було з пенсіями для ВПО, - каже міністерка. - Зараз ми не можемо йти по тому ж сценарію. Потрібно розуміти мету надання виплат/пільг та одразу визначати їхній термін. Зараз ВПО можуть отримати виплати лише на шість місяців із можливістю продовження ще на шість за умови незадовільного майнового стану», - зауважила Жолнович.Вона додає, що мета таких виплат – реінтеграція людини на новій території, та цей процес не може тривати нескінченно.«За пів року особа може знайти собі роботу, під час війни це тим більше необхідно робити. Поділяю позицію президента, що люди зараз мають або воювати, або працювати. Далі людина може отримувати пільги, при необхідності за певною категорією – інвалідність, бідність тощо. Але вже без привʼязки до ВПО. Міністерство реінтеграції розробляє закон, щоб обмежити статус ВПО до пʼяти років», - повідомила Жолнович.У серпні Кабмін вніс зміни в постанову щодо виплат ВПО. Якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо), то вона втрачає право на виплати.«Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 000 осіб. Для бюджету – зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць. Наразі така верифікація відбувається постійно, - сказала Оксана Жолнович. - Також щомісяця ми проводимо перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще у 9800 було подвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах», - навела приклад міністерка.Крім того, вона розповіла, що був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн. Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн.

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