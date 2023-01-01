Росія завдала 6 ракетних ударів по Запоріжжю: влучила у багатоповерхівку

Вночі 18 жовтня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю, поцілили в багатоповерховий будинок, є загиблі та поранені.Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко."Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється.Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.Малашко повідомив, що в результаті терористичної атаки одна людина загинула, як мінімум двох – поранено.Крім того, пошкоджено 8 квартир.Він зазначив, що жителів будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло."Роботи продовжуються", – написав голова ОВА.Після 5 ранку стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох осіб.