Росія завдала 6 ракетних ударів по Запоріжжю: влучила у багатоповерхівку
Сьогодні, 08:50
Вночі 18 жовтня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю, поцілили в багатоповерховий будинок, є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється.
Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.
Малашко повідомив, що в результаті терористичної атаки одна людина загинула, як мінімум двох – поранено.
Крім того, пошкоджено 8 квартир.
Він зазначив, що жителів будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло.
"Роботи продовжуються", – написав голова ОВА.
Після 5 ранку стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох осіб.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється.
Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.
Малашко повідомив, що в результаті терористичної атаки одна людина загинула, як мінімум двох – поранено.
Крім того, пошкоджено 8 квартир.
Він зазначив, що жителів будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло.
"Роботи продовжуються", – написав голова ОВА.
Після 5 ранку стало відомо, що кількість загиблих зросла до двох осіб.
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