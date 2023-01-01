Курс валют у Луцьку 18 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.30, а продають за 40.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.83, а продають за 9.05.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 жовтня готівковий курс долара становить 37.90, продають його за 38.25.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.30, а продають за 40.70.Щодо польського злотого, то його купують за 8.83, а продають за 9.05.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію