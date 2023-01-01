Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Мирослав Коваль

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Мирослав Коваль
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Мирослав Коваль.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель с.Скиби – Коваль Мирослав Олександрович,1972 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині Героя. В цю гірку мить розділяємо горе сім’ї та схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять Воїну-Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час зустрічі воїна громаду буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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