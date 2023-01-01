Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Мирослав Коваль

Мирослав Коваль.



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"Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель с.Скиби – Коваль Мирослав Олександрович,1972 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині Героя. В цю гірку мить розділяємо горе сім’ї та схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять Воїну-Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час зустрічі воїна громаду буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель с.Скиби – Коваль Мирослав Олександрович,1972 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родині Героя. В цю гірку мить розділяємо горе сім’ї та схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять Воїну-Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час зустрічі воїна громаду буде повідомлено додатково.

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