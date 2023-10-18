Путін і Сі ведуть переговори
Сьогодні, 09:50
У Пекіні проходять переговори російського диктатора володимира путіна і його китайського колеги Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російські ЗМІ і Telegram Кремля.
Спершу путін виступив на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", а потім почалися переговори з китайським лідером.
Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив ТАСС, що путін і Сі продовжили переговори у вузькому складі, потім буде спілкування віч-на-віч.
На початку зустрічі делегацій володимир путін заявив, що в нинішніх умовах затребувана тісна зовнішньополітична координація, росія і Китай саме так і вибудовують співпрацю.
Він додав, що за розрахунками рік до року планка в $200 млрд товарообігу вже є, і за календарним роком цей показник точно буде подолано.
Сі Цзіньпін заявив, що рф і КНР неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. Він також сказав, що лідери росії та Китаю налагодили теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу.
Як передають російські пропагандисти слова Сі, Пекін готовий працювати з росією "для захисту міжнародної справедливості".
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російські ЗМІ і Telegram Кремля.
Спершу путін виступив на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", а потім почалися переговори з китайським лідером.
Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив ТАСС, що путін і Сі продовжили переговори у вузькому складі, потім буде спілкування віч-на-віч.
На початку зустрічі делегацій володимир путін заявив, що в нинішніх умовах затребувана тісна зовнішньополітична координація, росія і Китай саме так і вибудовують співпрацю.
Він додав, що за розрахунками рік до року планка в $200 млрд товарообігу вже є, і за календарним роком цей показник точно буде подолано.
Сі Цзіньпін заявив, що рф і КНР неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. Він також сказав, що лідери росії та Китаю налагодили теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу.
Як передають російські пропагандисти слова Сі, Пекін готовий працювати з росією "для захисту міжнародної справедливості".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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