Путін і Сі ведуть переговори

Путін і Сі ведуть переговори
У Пекіні проходять переговори російського диктатора володимира путіна і його китайського колеги Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російські ЗМІ і Telegram Кремля.

Спершу путін виступив на третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях", а потім почалися переговори з китайським лідером.

Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив ТАСС, що путін і Сі продовжили переговори у вузькому складі, потім буде спілкування віч-на-віч.

На початку зустрічі делегацій володимир путін заявив, що в нинішніх умовах затребувана тісна зовнішньополітична координація, росія і Китай саме так і вибудовують співпрацю.

Він додав, що за розрахунками рік до року планка в $200 млрд товарообігу вже є, і за календарним роком цей показник точно буде подолано.

Сі Цзіньпін заявив, що рф і КНР неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. Він також сказав, що лідери росії та Китаю налагодили теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу.

Як передають російські пропагандисти слова Сі, Пекін готовий працювати з росією "для захисту міжнародної справедливості".

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Теги: Росія, Китай, путін
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