У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО

ДТП у Луцьку: автомобіль виїхав на кільце та перекинувся.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні вночі, 18 жовтня, під час дії комендантської години, на лінію 102 звернувся громадянин. Він повідомив, що на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль заїхав на кільце та перекинувся. Згодом з транспортного засобу вийшов водій та пасажири й пішли у невідомому напрямку.Патрульні негайно відправились на місце події, де виявили транспортний засіб марки BMW, який був зачинений. Поліцейські обстежили прилеглу територію, осіб причетних до ДТП не було виявлено.В результаті дорожньо-транспортної пригоди вулично-шляхова мережа не пошкоджена, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.Патрульні встановили дані власника та відправили усі матеріали до відділу ДТП для з’ясування усіх обставин автопригоди.