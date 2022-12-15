У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:36
ДТП у Луцьку: автомобіль виїхав на кільце та перекинувся.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 18 жовтня, під час дії комендантської години, на лінію 102 звернувся громадянин. Він повідомив, що на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль заїхав на кільце та перекинувся. Згодом з транспортного засобу вийшов водій та пасажири й пішли у невідомому напрямку.
Патрульні негайно відправились на місце події, де виявили транспортний засіб марки BMW, який був зачинений. Поліцейські обстежили прилеглу територію, осіб причетних до ДТП не було виявлено.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди вулично-шляхова мережа не пошкоджена, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Патрульні встановили дані власника та відправили усі матеріали до відділу ДТП для з’ясування усіх обставин автопригоди.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 18 жовтня, під час дії комендантської години, на лінію 102 звернувся громадянин. Він повідомив, що на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль заїхав на кільце та перекинувся. Згодом з транспортного засобу вийшов водій та пасажири й пішли у невідомому напрямку.
Патрульні негайно відправились на місце події, де виявили транспортний засіб марки BMW, який був зачинений. Поліцейські обстежили прилеглу територію, осіб причетних до ДТП не було виявлено.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди вулично-шляхова мережа не пошкоджена, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Патрульні встановили дані власника та відправили усі матеріали до відділу ДТП для з’ясування усіх обставин автопригоди.
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