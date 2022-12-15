У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО

У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО
ДТП у Луцьку: автомобіль виїхав на кільце та перекинувся.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні вночі, 18 жовтня, під час дії комендантської години, на лінію 102 звернувся громадянин. Він повідомив, що на перехресті з круговим рухом вулиць Гордіюк, Єршова, проспекту Відродження та проспекту Соборності трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль заїхав на кільце та перекинувся. Згодом з транспортного засобу вийшов водій та пасажири й пішли у невідомому напрямку.

Патрульні негайно відправились на місце події, де виявили транспортний засіб марки BMW, який був зачинений. Поліцейські обстежили прилеглу територію, осіб причетних до ДТП не було виявлено.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди вулично-шляхова мережа не пошкоджена, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО

Патрульні встановили дані власника та відправили усі матеріали до відділу ДТП для з’ясування усіх обставин автопригоди.
У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО
У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО
У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щороку отримує одна людина у світі: науковиця з Луцька стала володаркою престижної премії
Сьогодні, 11:05
Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору в Дніпрі: є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:54
У Луцьку посеред кільця виявили покинутий водієм автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Наступ рф в районі Авдіївки став наймасштабнішим з 2014 року
Сьогодні, 10:16
Путін і Сі ведуть переговори
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину
20 вересень, 12:27
ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом
17 лютий, 13:33
У Луцьку водій Daewoo Lanos збив пішохідку У Луцьку водій Daewoo Lanos збив пішохідку
15 грудень, 2022, 11:21
У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі У Луцьку зіткнулися автомобіль та маршрутка: є потерпілі
08 грудень, 2022, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фронті довелося оперувати цілу добу, - військовий хірург з Волині
Сьогодні, 11:56
 0
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 11:25
 0
Планують відкрити пункт пропуску «Млинище-Сліпче», - мер Нововолинська
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині дебошир накинувся на поліцейського, який приїхав на виклик
Сьогодні, 11:17
 0
Від кору на Волині не щеплені тисячі дітей
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8