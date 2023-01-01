Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору в Дніпрі: є загиблі та поранені

Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору в Дніпрі: є загиблі та поранені
Загарбницька армія росії сьогодні зранку, 18 жовтня, обстріляла ракетами приватний сектор Дніпра.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Знову, знову, знову луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі. Будь ласка, без фото в соцмережах. Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Влучили у багатоповерхівку. Наразі двоє людей загинули, троє дістали поранення, ще троє вважаються безвісти зниклими.

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Теги: Росія, Україна, війна, Дніпро
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