Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору в Дніпрі: є загиблі та поранені





Про це Борис Філатов.



"Знову, знову, знову луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі. Будь ласка, без фото в соцмережах. Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що цієї ночі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загарбницька армія росії сьогодні зранку, 18 жовтня, обстріляла ракетами приватний сектор Дніпра.Про це повідомив мер міста"Знову, знову, знову луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі. Будь ласка, без фото в соцмережах. Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю . Влучили у багатоповерхівку. Наразі двоє людей загинули, троє дістали поранення, ще троє вважаються безвісти зниклими.

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