Від кору на Волині не щеплені тисячі дітей

Від кору на Волині не щеплені тисячі дітей
На Волині, за даними медиків, нині понад дві тисячі дітей не мають жодної дози вакцини проти кору або другої повторної дози ревакцинації.

Найгірше на Волині щеплені діти вікової категорії віком від семи до 17 років, інформує Суспільне.

Заступниця гендиректорки центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська розповіла, що для цієї групи дітей, які вчасно не отримали або одну дозу вакцини, або дві, в Україні розпочали вакцинальну кампанію, щоб довакцинувати їх.

На щеплення до Луцької дитячої поліклініки з шестирічною донькою прийшла Олеся Романчук. Жінка каже, що про те, які ускладнення може спричинити кір – знає, тому вакцинацію підтримує. Тим паче, говорить мама, дитина ходить до школи та може інфікувати інших.
Від кору на Волині не щеплені тисячі дітей

Перед щеплення дівчинку оглянула лікарка.

Діти мають проходити імунізацію двічі: в один та шість років, говорить педіатриня Марія Дорецька. Каже, що на момент вакцинації дитина повинна бути здорова, не повинно бути кашлю, нежитю, болю в горлі. Ще один важливий протипоказ, якщо в дитини були важкі алергічні реакції на попередні дози, додає педіатриня.

Медсестра у пункті щеплення Оксана Малиновська говорить, що станом на середину жовтня кількість щеплень проти кору збільшується. Це медична працівниця пов'язує з вакцинальною кампанією, яка триває в Україні. Під час неї на Волині планово щепили від кору 80% дітей, говорить епідеміологиня Ірина Єнжиєвська.
Від кору на Волині не щеплені тисячі дітей

Ірина Єнжиєвська каже, що кір – одна з найзаразніших інфекцій у світі, котра передається повітряно-крапельним шляхом. Ліків від хвороби не існує, лікування направлене лише на усунення її симптомів.

З її слів, спалах кору на Волині був у 2017- 2019 роках. З десяти невакцинованих людей, котрі контактували з хворим, дев'ятеро інфікуються. Кір небезпечний своїм ускладненням: це вушна інфекція, запалення легень, енцефаліт, говорить Ірина Єнжиєвська, тому рекомендує вакцинуватися.


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Теги: лікарі, хвороба
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