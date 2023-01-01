Планують відкрити пункт пропуску «Млинище-Сліпче», - мер Нововолинська

Пункт пропуску «Млинище-Сліпче» між Україною і Польщею на Волині таки планують відкрити.Про це у телеграмі повідомив мер НововолинськаЗа словами міського голови, цю інформацію підтвердив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Тож нині ведуться перемовини з польською стороною.«Це гарні новини для Нововолинської громади. Додатковий залізничний пункт пропуску за кілька кілометрів від міста значно підвищить інвестиційну привабливість Нововолинська. Наші місцеві підприємства та бізнес, який зайде на територію громади чи в індустріальний парк, зможуть прокладати нові логістичні шляхи. Більш вигідні та швидкі», - заявив Карпус.