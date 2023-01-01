Планують відкрити пункт пропуску «Млинище-Сліпче», - мер Нововолинська

Планують відкрити пункт пропуску «Млинище-Сліпче», - мер Нововолинська
Пункт пропуску «Млинище-Сліпче» між Україною і Польщею на Волині таки планують відкрити.

Про це у телеграмі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

За словами міського голови, цю інформацію підтвердив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Тож нині ведуться перемовини з польською стороною.

«Це гарні новини для Нововолинської громади. Додатковий залізничний пункт пропуску за кілька кілометрів від міста значно підвищить інвестиційну привабливість Нововолинська. Наші місцеві підприємства та бізнес, який зайде на територію громади чи в індустріальний парк, зможуть прокладати нові логістичні шляхи. Більш вигідні та швидкі», - заявив Карпус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті довелося оперувати цілу добу, - військовий хірург з Волині
Сьогодні, 11:56
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 11:25
Планують відкрити пункт пропуску «Млинище-Сліпче», - мер Нововолинська
Сьогодні, 11:23
На Волині дебошир накинувся на поліцейського, який приїхав на виклик
Сьогодні, 11:17
Від кору на Волині не щеплені тисячі дітей
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
На Волині відновили дві прикордонні застави На Волині відновили дві прикордонні застави
17 жовтень, 12:05
Українсько-польський кордон на Волині хочуть огородити стовпами за 5,2 мільйона Українсько-польський кордон на Волині хочуть огородити стовпами за 5,2 мільйона
17 жовтень, 06:31
На Волині прикордонники цьогоріч вилучили 80 одиниць зброї На Волині прикордонники цьогоріч вилучили 80 одиниць зброї
12 жовтень, 15:33
Кордон з Білоруссю на Волині пильнуватимуть з допомогою «ніштяків» від львівських айтішників Кордон з Білоруссю на Волині пильнуватимуть з допомогою «ніштяків» від львівських айтішників
09 жовтень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фронті довелося оперувати цілу добу, - військовий хірург з Волині
Сьогодні, 11:56
 0
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 11:25
 0
Планують відкрити пункт пропуску «Млинище-Сліпче», - мер Нововолинська
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині дебошир накинувся на поліцейського, який приїхав на виклик
Сьогодні, 11:17
 0
Від кору на Волині не щеплені тисячі дітей
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8