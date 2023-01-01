Щороку отримує одна людина у світі: науковиця з Луцька стала володаркою престижної премії

Науковиця з обласного центру Волині, випускниця Волинського національного університету імені Лесі Українки отримала престижну світову премію з математики.Про це повідомили на факультеті інформаційних технологій та математики, де свого часу навчаласяМолодій науковиці присудили престижну міжнародну премію з математики «Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023» за значний внесок у теорію інформаційної складності. Така премія присуджується щороку лише одному у світі молодому науковцю-математику (до 35 років).Катерина є науковим співробітником відділу теорії функцій Інституту математики Національної академії наук України. Зараз вона є також постдокторським дослідником у місті Хемніц, Німеччина, в межах стипендії від фонду Гумбольдта. Команда, в якій вона працює, займається дослідженням сучасних задач теорії наближень та розробкою алгоритмів для зменшення інформаційної складності, що знаходять застосування у машинному навчанні.