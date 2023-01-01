Наступ рф в районі Авдіївки став наймасштабнішим з 2014 року

Наступ рф в районі Авдіївки став наймасштабнішим з 2014 року
Російські окупанти влаштували наймасштабніший наступ на Авдіївку, якого не було з 2014 року. І хоча на разі в місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Я точно можу сказати, що це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець тієї історії, яку вони почали 10 жовтня", - зазначив він.

Барабаш зазначив, що так зване "затишшя" - зменшення обертів ворога, яке спостерігається наразі, говорить про наступне.

"Вони на даний момент видохлись, ситуацію сили опору на нашому напрямку дійсно стабілізували. Але це ще повториться, це ще не кінець", - підкреслив він.

Яка ситуація в Авдіївці на зараз

За словами Барабаша, зараз наразі ситуація вже четверту добу по території громади "трохи тихіше, відверто тихіше".

"Менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше навіть штурмових дій по позиціях. Хоча на позиціях тихіше не стає, там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово, тобто на позиціях дуже гаряче залишається", - констатував він.

За даними голови МВА, ворог зараз перегруповується, відтягує три ночі поспіль техніку, яку він може відтянути в більш глибші тили, щоб відремонтувати та поставити знову в стрій.

"І бачимо, що найближчими днями, скоріш за все, буде знову загострення на нашому напрямку", - додав Барабаш.

Нагадаємо, окупанти вже тиждень не залишають спроб захопити Авдіївку, яку ворог накриває ракетами та артилерією, влаштовуючи штурми тисячами військових і десятками техніки всі ці дні, від чого "горить Авдіївка вся".

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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
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