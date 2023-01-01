За минулу добу українські захисники знищили 620 російських загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:



особовий склад – близько 290050 (+620) осіб,



танки – 4981 (+2) од,



бойові броньовані машини – 9420 (+15) од,



артилерійські системи – 6944 (+8) од,



РСЗВ – 814 (+0) од,



засоби ППО – 547 (+0) од,



літаки – 319 (+1) од,



гелікоптери – 323 (+6) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),



крилаті ракети – 1534 (+1),



кораблі /катери – 20 (+0) од,



підводні човни –1 (+0) од,



автомобільна техніка та автоцистерни – 9303 (+10) од,



спеціальна техніка – 982 (+0).



Дані уточнюються.

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