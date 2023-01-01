За минулу добу українські захисники знищили 620 російських загарбників

За минулу добу українські захисники знищили 620 російських загарбників
За минулу добу українські захисники знищили 620 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:

особовий склад – близько 290050 (+620) осіб,

танки – 4981 (+2) од,

бойові броньовані машини – 9420 (+15) од,

артилерійські системи – 6944 (+8) од,

РСЗВ – 814 (+0) од,

засоби ППО – 547 (+0) од,

літаки – 319 (+1) од,

гелікоптери – 323 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),

крилаті ракети – 1534 (+1),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни –1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 9303 (+10) од,

спеціальна техніка – 982 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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