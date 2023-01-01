За минулу добу українські захисники знищили 620 російських загарбників
Сьогодні, 09:24
За минулу добу українські захисники знищили 620 російських загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 290050 (+620) осіб,
танки – 4981 (+2) од,
бойові броньовані машини – 9420 (+15) од,
артилерійські системи – 6944 (+8) од,
РСЗВ – 814 (+0) од,
засоби ППО – 547 (+0) од,
літаки – 319 (+1) од,
гелікоптери – 323 (+6) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),
крилаті ракети – 1534 (+1),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни –1 (+0) од,
автомобільна техніка та автоцистерни – 9303 (+10) од,
спеціальна техніка – 982 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 290050 (+620) осіб,
танки – 4981 (+2) од,
бойові броньовані машини – 9420 (+15) од,
артилерійські системи – 6944 (+8) од,
РСЗВ – 814 (+0) од,
засоби ППО – 547 (+0) од,
літаки – 319 (+1) од,
гелікоптери – 323 (+6) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),
крилаті ракети – 1534 (+1),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни –1 (+0) од,
автомобільна техніка та автоцистерни – 9303 (+10) од,
спеціальна техніка – 982 (+0).
Дані уточнюються.
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