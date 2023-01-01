18 жовтня на Волині: гортаючи календар

18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 18 жовтня, день народження відзначає заслужений тренер України з важкої атлетики Микола Авраменко (на фото). Також святкує цього дня командир Навчального центру «Десна» бригадний генерал Олександр Жакун та голова обласної громадської організації «Волинські патріоти» Володимир Красуля.

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Йосип, Давид, Микола, Гавриїл, Іван, Сергій, Юліан, Єлизавета, Леонтій, Андрій.

Вітаємо усіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

Цього ж дня 1995 року наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.

18 жовтня 2003 року вперше волинському художнику присвоїли звання народного. Ним став Олександр Байдуков (1923-2005 роки).

18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради Володимир-Волинське педагогічне училище реорганізовано у педагогічний коледж.

18 жовтня також оголошено Європейським днем боротьби з торгівлею людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, свята, дні народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Доступ в інтернет: як залишатися онлайн при блекауті
17 жовтень, 23:44
У Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ
17 жовтень, 23:17
У Луцьку обрали Міс Принцесу України: хто отримав корону
17 жовтень, 22:54
У Луцьку з'явився модульний будинок для безхатьків
17 жовтень, 22:26
Схожі новини
14 жовтня на Волині: гортаючи календар 14 жовтня на Волині: гортаючи календар
14 жовтень, 00:00
10 жовтня на Волині: гортаючи календар 10 жовтня на Волині: гортаючи календар
10 жовтень, 00:00
6 жовтня на Волині: гортаючи календар 6 жовтня на Волині: гортаючи календар
06 жовтень, 00:00
Скільки українці відпочиватимуть у жовтні Скільки українці відпочиватимуть у жовтні
05 жовтень, 01:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Доступ в інтернет: як залишатися онлайн при блекауті
17 жовтень, 23:44
 0
У Володимирі під час книжкового ярмарку зібрали 20 тисяч гривень на потреби ЗСУ
17 жовтень, 23:17
 0
У Луцьку обрали Міс Принцесу України: хто отримав корону
17 жовтень, 22:54
 0
У Луцьку з'явився модульний будинок для безхатьків
17 жовтень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8