У Луцьку обрали Міс Принцесу України: хто отримав корону





Дівчата налаштовані рішуче, – йдеться у сюжеті телеканалу



«Я хочу показати себе, на що я здібна. Велику роль грає, наскільки людина добра. Людина може красива сюди потрапити, а й людина добра. Я налаштована на перемогу, тому що всі жінки сильні», – поділилася одна з одна з борчинь за корону Анна.



Серез учасниць і двоє дівчат з Луцька. Одна з них – Богдана. І ось що вона розповіла про те, чи розраховує на перемогу:



«Я не прагну сильної перемоги, але... ну напевно, так».



Генеральний директор конкурсу Олександр Главацький також поділився емоціями перед початком дійства:



«Я дякую Богу, дякую своїм батькам, що я народився. Дякую рідним і дякую Волині, де проходили мої дитячі роки і я виріс і живу Києві. Але хочеться щось зробити для Луцька. Де би я не був за кордоном: Лондон, Америка чи Париж, я завжди пам'ятаю про свій край і пишаюсь тим, що я лучанин.



Кожна дівчина – це особистість, це є берегині нашого краю, наших мужчин. І переможниця «Міс Принцеса України» буде представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси «Міс Принцеса світу», – каже Главацький.



На початку конкурсу ведучі подякували ЗСУ, які продовжують боротися за нашу свободу. Перший вихід дівчат був у міні-сукнях з логотипом конкурсу, вдруге конкурсантки вийши у самісіньких футболках кольору хакі з тризубом на грудях.



А далі атмосферу змагання підігрів вихід дівчат у купальниках. В них же вони і проходили інтелектуальний конкурс. У відвертих вбраннях дівчата відповідали на гострі запитання ведучих.



Під час конкурсу розіграли кілька лотів, виручені гроші, за словами організаторів, підуть на ЗСУ. Серед іншого на аукціоні придбали прапор Україні з автографом Залужного за 40 тисяч гривень.



Завершальним етапом еконкурсу був вихід дівчат у вечірніх сукнях.



Врешті переможницею конкурсу «Міс Принцеса України 2023» стала дівчина з Чернігова, яка виступала під номером 3, Олександра Зазимко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За звання Міс Принцеса 2023 у Луцьку боролися 13 претенденток зі всієї України.Дівчата налаштовані рішуче, – йдеться у сюжеті телеканалу «КонкурентTV» «Я хочу показати себе, на що я здібна. Велику роль грає, наскільки людина добра. Людина може красива сюди потрапити, а й людина добра. Я налаштована на перемогу, тому що всі жінки сильні», – поділилася одна з одна з борчинь за коронуСерез учасниць і двоє дівчат з Луцька. Одна з них –. І ось що вона розповіла про те, чи розраховує на перемогу:«Я не прагну сильної перемоги, але... ну напевно, так».Генеральний директор конкурсутакож поділився емоціями перед початком дійства:«Я дякую Богу, дякую своїм батькам, що я народився. Дякую рідним і дякую Волині, де проходили мої дитячі роки і я виріс і живу Києві. Але хочеться щось зробити для Луцька. Де би я не був за кордоном: Лондон, Америка чи Париж, я завжди пам'ятаю про свій край і пишаюсь тим, що я лучанин.Кожна дівчина – це особистість, це є берегині нашого краю, наших мужчин. І переможниця «Міс Принцеса України» буде представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси «Міс Принцеса світу», – каже Главацький.На початку конкурсу ведучі подякували ЗСУ, які продовжують боротися за нашу свободу. Перший вихід дівчат був у міні-сукнях з логотипом конкурсу, вдруге конкурсантки вийши у самісіньких футболках кольору хакі з тризубом на грудях.А далі атмосферу змагання підігрів вихід дівчат у купальниках. В них же вони і проходили інтелектуальний конкурс. У відвертих вбраннях дівчата відповідали на гострі запитання ведучих.Під час конкурсу розіграли кілька лотів, виручені гроші, за словами організаторів, підуть на ЗСУ. Серед іншого на аукціоні придбали прапор Україні з автографом Залужного за 40 тисяч гривень.Завершальним етапом еконкурсу був вихід дівчат у вечірніх сукнях.Врешті переможницею конкурсу «Міс Принцеса України 2023» стала дівчина з Чернігова, яка виступала під номером 3,

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