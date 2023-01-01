На фронті загинув Герой Володимир Гірикович з Шацька

Володимир Гірикович.



Про це повідомив 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.



Захисника вбили під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.



У 35-річного воїна залишилися мама та двоє сестер.



Про час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув житель смт Шацьк, військовослужбовець військової частини А 4030, солдатПро це повідомив 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.Захисника вбили під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.У 35-річного воїна залишилися мама та двоє сестер.Про час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.

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