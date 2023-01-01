На фронті загинув Герой Володимир Гірикович з Шацька

На фронті загинув Герой Володимир Гірикович з Шацька
На війні з російськими окупантами загинув житель смт Шацьк, військовослужбовець військової частини А 4030, солдат Володимир Гірикович.

Про це повідомив 4 відділ Ковельського РТЦК та СП.

Захисника вбили під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

У 35-річного воїна залишилися мама та двоє сестер.

Про час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.

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Теги: Герой, війна з росією, Володимир Гірикович
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