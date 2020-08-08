На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ

На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Громада села Волошки Колодяжненської громади Ковельського району перейшла до ПЦУ.

Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.

«Релігійна громада святого Миколая Чудотворця УПЦ (Московського Патріархату) с.Волошки, Ковельського району на загальних парафіяльних зборах прийняла рішення змінити юрисдикцію та перейшла в лоно Волинської єпархії Православної Церкви України», - йдеться у повідомленні.

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Теги: ПЦУ, МП, перехід у ПЦУ
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