На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ





Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.



«Релігійна громада святого Миколая Чудотворця УПЦ (Московського Патріархату) с.Волошки, Ковельського району на загальних парафіяльних зборах прийняла рішення змінити юрисдикцію та перейшла в лоно Волинської єпархії Православної Церкви України», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громада села Волошки Колодяжненської громади Ковельського району перейшла до ПЦУ.Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.«Релігійна громада святого Миколая Чудотворця УПЦ (Московського Патріархату) с.Волошки, Ковельського району на загальних парафіяльних зборах прийняла рішення змінити юрисдикцію та перейшла в лоно Волинської єпархії Православної Церкви України», - йдеться у повідомленні.

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